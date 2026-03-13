Irán pide información sobre los soldados estadounidenses en Oriente Próximo

La agencia de inteligencia de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) ha realizado este viernes un llamamiento público sin precedentes a los ciudadanos de los países árabes para que proporcionen información detallada sobre soldados estadounidenses desplegados en Oriente Próximo. La petición, difundida a través de un comunicado oficial, busca localizar a aproximadamente 11.000 efectivos militares que, según Teherán, se encuentran dispersos por la región en establecimientos hoteleros y ubicaciones privadas.

Según informa la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, la IRGC solicitó identificar la ubicación exacta de estos militares norteamericanos, argumentando que Washington pretende utilizarlos como "escudos humanos" entre la población árabe. "Los estadounidenses quieren usar a nuestros hermanos árabes como escudos humanos. Estamos obligados a identificar las posiciones de los americanos y atacarlos", rezaba el comunicado emitido por las autoridades iraníes, en un tono que refleja el incremento de las tensiones en la zona.

El mensaje de la inteligencia iraní también instó a la población de países árabes a no alojar a militares estadounidenses en hoteles ni en residencias privadas, recomendando expresamente alejarse de los lugares donde puedan encontrarse estos efectivos. Además, la IRGC solicitó que se reporte con precisión "sus escondites", en lo que constituye una estrategia de movilización ciudadana para recopilar inteligencia sobre las fuerzas estadounidenses en la región, especialmente en naciones del Golfo Pérsico.

Objetivos militares en el Golfo Pérsico

La República Islámica de Irán ha mantenido históricamente una postura crítica frente a la presencia militar estadounidense en los países vecinos del golfo Pérsico. Teherán ha insistido de manera reiterada en que sus operaciones militares y ataques contra objetivos situados en países árabes, particularmente en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahréin y Catar, están dirigidos exclusivamente contra bases y blancos estadounidenses, y no contra la población civil o las infraestructuras de estos Estados.

Esta distinción forma parte de la estrategia comunicativa de Irán para mantener relaciones diplomáticas con sus vecinos árabes mientras escalaba su confrontación con Estados Unidos. Sin embargo, diversos analistas internacionales han cuestionado esta narrativa, señalando que los ataques iraníes han causado daños colaterales en infraestructuras civiles de países del Golfo, generando tensiones regionales que van más allá del conflicto entre Teherán y Washington.

El comunicado de la IRGC se produce apenas un día después de que Mojtaba Jamenei emitiese su primer mensaje como nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán. En su discurso inaugural, difundido el jueves, Jamenei advirtió directamente a los países vecinos sobre la necesidad de cerrar las bases militares estadounidenses ubicadas en sus territorios "lo antes posible".

El nuevo líder supremo amenazó con que esos objetivos serán "inevitablemente" atacados, en lo que supone una escalada verbal significativa en el tradicional enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos por la influencia en Oriente Próximo. Esta declaración marca el tono de la nueva etapa en la dirección de la República Islámica y sugiere una continuidad, o incluso un endurecimiento, de la política exterior iraní respecto a la presencia militar estadounidense en la región.