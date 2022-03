¿Con qué líder prefiere hablar Zelenski?

Durante un encuentro con periodistas, el presidente Volodímir Zelenski se vio empujado por las preguntas de los periodistas a responder con qué líderes políticos mundiales tiene mayor afinidad. "¿Cuál es su favorito?" preguntaba la periodista al máximo mandatario que acumula ya un mes encerrado en un búnker en Kiev.

Zelenski admitió que habla con entre ocho y diez presidentes y primeros ministros de varios países a lo largo del día e intentó zafarse y no dar una respuesta sobre un favorito.

Ante la insistencia, Zelenski habló de "conexiones" y reconoció tener mucha afinidad con el premier polaco Duda, el francés Macron y el primer ministro británico Boris Johnson.

Los líderes de los países bálticos también se encuentran entre los mencionados por Zelenski como algunos de los que "más conexiones" comparten con él.

