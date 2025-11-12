El puente más alto del mundo abre en China, transformando viajes de 2 horas en 2 minutos

La provincia china de Guizhou ha entrado en los libros de récords tras la inauguración del puente más alto del mundo, una colosal estructura que se eleva 625 metros sobre el río Beipan. El puente del Gran Cañón de Huajiang, oficialmente reconocido por Guinness World Records, no solo rompe el anterior récord de altura —superando en casi 60 metros al puente Duge Beipanjiang—, sino que ha revolucionado la movilidad en esta escarpada región reduciendo un trayecto de dos horas a apenas dos minutos. La infraestructura, inaugurada el 28 de septiembre de 2025, representa uno de los mayores logros de la ingeniería civil china en los últimos años.

Con una extensión de 2.890 metros, este titánico puente atraviesa la zona conocida localmente como la "Grieta de la Tierra". Su construcción ha supuesto una inversión superior a los 3.000 millones de yuanes (aproximadamente 385 millones de euros) y ha requerido el esfuerzo coordinado de más de 1.200 profesionales entre ingenieros y técnicos especializados. Las obras, iniciadas en enero de 2022, se completaron en menos de cuatro años, demostrando la extraordinaria capacidad constructiva china. Antes de su apertura al público, la estructura fue sometida a rigurosas pruebas de resistencia, incluyendo un test dinámico con 96 camiones de gran tonelaje distribuidos estratégicamente para verificar su estabilidad.

Una obra de ingeniería que transforma la vida local

El impacto del puente del Gran Cañón de Huajiang va mucho más allá de su espectacularidad técnica. Para los habitantes de la región, esta infraestructura supone el fin de un aislamiento histórico provocado por la compleja orografía del terreno. "Construir aquí no fue solo un reto técnico, sino una misión social. Este puente acerca a comunidades que antes estaban separadas por la geografía", explicó Zhou Ping, ingeniero jefe del proyecto, en declaraciones recogidas por la agencia Xinhua.

La estructura se integra en una ambiciosa red de carreteras regionales destinada a impulsar la conectividad en el suroeste chino, tradicionalmente una de las zonas menos accesibles del país. El diseño ha tenido en cuenta no solo aspectos funcionales, sino también criterios de sostenibilidad y adaptación al particular entorno montañoso de Guizhou, caracterizado por profundos valles y cañones que durante siglos han dificultado las comunicaciones terrestres.

Un destino turístico a 625 metros de altura

Más allá de su función puramente viaria, las autoridades chinas han concebido el puente como un potente atractivo turístico. La estructura incorpora innovadores elementos pensados para atraer visitantes de todo el mundo, incluyendo pasarelas de cristal que permiten contemplar el abismo de casi 600 metros hasta el río Beipan, plataformas panorámicas estratégicamente ubicadas y un ascensor transparente que proporciona una experiencia única.

Uno de los grandes reclamos será la cafetería suspendida, cuya apertura está prevista para noviembre de 2025, donde los visitantes podrán disfrutar de refrigerios mientras contemplan unas vistas inigualables del cañón. Además, el gobierno local ha anunciado que autorizará la celebración de eventos deportivos extremos como salto BASE y puenting profesional, que contarán con supervisión de equipos internacionales de seguridad, consolidando así a Guizhou como un referente mundial del turismo de aventura y altura.

El dominio chino en la ingeniería de grandes puentes

La inauguración de esta espectacular infraestructura refuerza el indiscutible liderazgo de China en el campo de la construcción de grandes puentes. Según datos oficiales del Ministerio de Transporte chino, el país asiático concentra más del 80% de los puentes más altos del planeta, fruto de una política estatal que ha priorizado el desarrollo de infraestructuras en regiones montañosas y rurales.

Este predominio no es casual. Durante las últimas dos décadas, China ha invertido masivamente en investigación, desarrollo e implementación de técnicas constructivas innovadoras específicamente adaptadas a terrenos difíciles. El resultado es un know-how único en el sector, que ha permitido al gigante asiático superar desafíos que parecían insalvables, convirtiendo obstáculos geográficos en oportunidades para demostrar su capacidad técnica.

Desafíos técnicos en la construcción del puente de Huajiang

La edificación del puente del Gran Cañón de Huajiang ha supuesto superar retos de ingeniería extraordinarios. Los especialistas tuvieron que desarrollar técnicas específicas para trabajar en condiciones extremas, con fuertes vientos laterales, pronunciados desniveles y un suelo geológicamente complejo. Uno de los mayores desafíos fue el transporte de materiales hasta puntos de difícil acceso, para lo cual se utilizaron sistemas de grúas especiales y helicópteros adaptados.

La estructura incorpora las más avanzadas tecnologías antisísmicas, capaces de absorber movimientos telúricos de gran intensidad, frecuentes en algunas zonas de la región. Además, cuenta con sofisticados sistemas de monitorización que permiten controlar en tiempo real parámetros como tensiones, dilataciones y vibraciones, garantizando así una respuesta inmediata ante cualquier anomalía detectada.

¿Qué supone este puente para el desarrollo económico regional?

Más allá del impacto en movilidad y turismo, este puente supone un importante revulsivo económico para toda la provincia de Guizhou. Según estimaciones del gobierno provincial, la nueva infraestructura reducirá los costes logísticos en aproximadamente un 35%, lo que beneficiará especialmente a las industrias locales dedicadas a la agricultura, la minería y la artesanía tradicional.

Expertos en economía regional pronostican que la mejora de la conectividad generará un incremento del PIB provincial de entre el 2% y el 3% anual durante los próximos cinco años. Además, se espera la creación de unos 5.000 nuevos puestos de trabajo directos e indirectos relacionados con el turismo, la hostelería y los servicios asociados a esta nueva ruta.

El puente de Huajiang en cifras

Los números que rodean esta colosal obra impresionan por su magnitud. Además de sus 625 metros de altura y 2.890 metros de longitud, la construcción ha requerido más de 120.000 toneladas de acero de alta resistencia y 240.000 metros cúbicos de hormigón especial. Se han utilizado más de 3 millones de tornillos y pernos de sujeción, y los cables principales tienen una tensión capaz de soportar cargas de hasta 30.000 toneladas.

La calzada, diseñada para soportar tráfico intenso y vehículos de gran tonelaje, cuenta con seis carriles (tres en cada dirección) y está preparada para resistir condiciones meteorológicas extremas, incluyendo fuertes vientos de hasta 180 km/h y temperaturas que oscilan entre los -20°C en invierno y los 40°C en verano.