Los 'tories' suspenden al ex ministro de Sanidad Matt Hancock por sumarse a un 'reality show'

El ex ministro británico de Sanidad Matt Hancock, que llevó las riendas de la lucha contra el coronavirus durante gran parte de la pandemia, ha sido suspendido como diputado del Partido Conservador por sumarse a un programa de telerrealidad en el que diversos famosos tienen que sobrevivir en una jungla.

El exministro, de 44 años, viajará a Australia este mes para participar en I'm a Celebrity... Get Me Out of Here! (Soy un famoso, ¡sacadme de aquí!), un programa en el que los participantes se someten a pruebas extremas como introducir la cabeza en recipientes llenos de insectos y comer todo tipo de animales.

El responsable de disciplina parlamentaria de los tories, Simon Hart, anunció que tras una conversación con Hancock considera que la situación "es lo suficientemente grave como para suspender su escaño con efecto inmediato".

Hancock cayó en desgracia el año pasado, cuando un tabloide aireó imágenes de una cámara de seguridad en las que aparecía besando y abrazando a una de sus ayudantes en el Ministerio, a pesar de las normas de distancia social que aún estaban vigentes durante la pandemia, lo que le forzó a dimitir como titular de Sanidad.

El político, que se sentará ahora como independiente en la Cámara de los Comunes, renunció esta semana a la carrera para presidir el comité de Tesorería del Parlamento y anunció la próxima publicación de un libro en el que relata su experiencia en el Gobierno durante la pandemia.

Una fuente cercana a Hancock, cuya identidad no se ha revelado, señaló a la cadena Sky News: "Matt no espera volver a servir en un gobierno de nuevo, así que esta es una oportunidad increíble para conectar con los 12 millones de británicos que ven (el programa) todas las noches".