El patio del Cicus vuelve al movimiento con 'Ahora Danza'

Tras dos años realmente difíciles para las artes escénicas, Sevilla, como las demás ciudades españolas, va recuperando su pulso y, al igual que la primavera, ha regresado también el ciclo de danza contemporánea ‘Ahora Danza’ que organiza el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) en colaboración con Eléctrica Cultura y la red de festivales de danza contemporánea en espacios singulares Acieloabierto.

A un precio casi simbólico de tres euros para la comunidad estudiantil, este ciclo está compuesto en su presente edición por tres veladas dancísticas, cada una de las cuales reúne dos piezas cortas de creadores actuales de distinta procedencia.

La primera actuación, que tuvo lugar el pasado jueves 12 de mayo, congregó en el hermoso patio del Cicus a un numeroso y entusiasta público que aplaudió calurosamente a la compañía sevillana La Basal, representada en esta ocasión por las bailarinas y coreógrafas Rocío Barriga y Luna Sánchez, y al canario Daniel Abreu (Premio Nacional de Danza en 2014), que bailó Índico, un inquietante y sugestivo solo que podrá verse también en la próxima edición de la muestra Cádiz en Danza.

El próximo jueves día 19 serán otras dos interesantes propuestas las que visiten el patio del Cicus, situado en la céntrica calle Madre de Dios.

En primer lugar, procedente de Barcelona, el coreógrafo y bailarín Ángel Durán, formado en Austria y con una gran trayectoria internacional a su espalda gracias a su investigación del lenguaje corporal y a su apuesta por una nueva dramaturgia, interpretará en solitario The beauty of it.

La pieza, de 20 minutos, está basada en las teorías de Carl Jung sobre la dualidad entre la mente consciente y el inconsciente y, además de su danza, contiene grabaciones de la entrevista realizada al célebre psiquiatra y psicólogo suizo en 1977.

Y cerrará la velada Lasala, una compañía vasca creada en 2012, con otra pieza corta titulada Alive, coreografiada por Judith Argomaniz e interpretada por Garazi Etxaburu y Paula Montoya. Como otras obras de su amplio repertorio, Alive se centra en el universo femenino y en el derecho que tiene toda mujer a vivir la vida que elija, sea la que sea, por encima de los condicionamientos heredados de una sociedad eminentemente patriarcal.

Desde su creación, Alive está recorriendo los más importantes festivales de danza contemporánea de la mano de la red Acieloabierto. Así, tras su presentación el mes pasado en Dansa Valencia, gracias a ‘Ahora Danza’ el público sevillano tendrá ocasión de ver esta pieza, que el próximo 27 de junio se podrá ver también en Cádiz en Danza.

El ciclo culminará el día 26, último jueves de mayo, con una velada muy especial titulada Danciberia en el Patio. Entre otras actividades, el proyecto Danciberia, fruto de la colaboración entre la Asociación Andaluza de Profesionales y Compañías de Danza (PAD) y la Asociación Cultural Rede Mo.re de Portugal, reunirá en el Patio del Cicus a las dos compañías elegidas en el II Encuentro Transfronterizo de Profesionales de la Danza de la Eurorregión de Andalucía, el Alentejo y el Algarve.

Dichas compañías son la del bailarín e intérprete gaditano Álvaro Silva, con su pieza Euro, y la de la portuguesa Sara Anjo con Ilhas. Uma Constelação. Los días 19 y 26 de mayo, en el Cicus, a las 20:00.