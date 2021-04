"Quizás por otro sector que chilla más, hay un tratamiento a la cultura que no tiene justificación"

La cancelación por parte de la Junta de Andalucía de la obra El bar que se tragó a todos los españoles, escrita por Alfredo Sanzol para el Centro Dramático Nacional, ha generado una honda preocupación y un enorme malestar en el sector cultural, pero también algunas voces, desde la política, han mostrado su perplejidad ante esa decisión, comunicada en horas intempestivas (pasadas las once de la noche del viernes, horas antes de la primera función, que se iba a celebrar el sábado a las doce del mediodía) y escasamente explicada por parte de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.

"Tengo que decirlo: yo estoy enrabietado, porque en comparación con lo que está ocurriendo en otras ciudades andaluzas parece ser que los criterios no son los mismos". Así de contundente se ha expresado este lunes el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, durante el acto de presentación en el Teatro de la Maestranza del homenaje a Antonio Ruiz Soler por parte del Ballet Nacional de España.

"Estoy preocupado por la suspensión que se está llevando a cabo de espectáculos singulares o significativos, como la obra del Centro Dramático Nacional que se ha cancelado este fin de semana en el Central o como ocurrió con uno de los platos fuertes del Festival de Música Antigua, y también puedo señalar otros ejemplos", ha insistido Muñoz.

Preguntas sin respuesta (de momento)

La suspensión con nocturnidad de la obra en el Central ha hecho estallar al sector, sobre todo, por la sensación de arbitrariedad y agravio. ¿Acaso la Junta no se fía de las medidas higiénicas y de seguridad que ella misma ha implantado en sus teatros, entre ellos el Central? ¿Por qué este espacio escénico de la isla de la Cartuja ha venido celebrando funciones sin problemas (ni brotes derivados de su actividad) desde el pasado otoño, en semanas de mucho mayor incidencia que la actual, y de repente este fin de semana se echa el telón abruptamente y sin más explicaciones por parte de las autoridades autonómicas que la imposibilidad de cumplir el metro y medio de separación en el patio de butacas? ¿Por qué, entonces, si esto es así, se han celebrado antes sin problema alguno ni advertencia en contra de la Junta; y por qué este mismo fin de semana otros teatros de Sevilla sí han llevado a cabo sus funciones con completa normalidad dentro de las lógicas medidas de prevención y reducción de aforo dictadas por la propia Junta de Andalucía?

Ninguna de estas preguntas ha sido aclarada por la Junta. Y así lo considera también el propio Antonio Muñoz, que pese a poner por delante la "buena relación" y la "sintonía" que tiene con la Consejería y con su titular, Patricia del Pozo, se ha mordido poco la lengua. Lo que ha hecho la Junta este fin de semana, ha denunciado Muñoz, "se llama cambiar las reglas en mitad del partido, sin que haya una situación pandémica en Sevilla que lo esté justificando". "Mi grado de rabia es fruto de hablar con el sector, porque cuando decimos que la cultura es segura no es un eslogan, es la realidad, y los datos están ahí. El personal y los directivos de los teatros, el público de los teatros, todo el mundo está dando un ejemplo", ha añadido.

La ofensiva taurina

Muñoz no lo ha nombrado, aunque tácita pero inequívocamente se ha referido al metódico pulso que en este momento le está echando a la Junta el sector taurino, empeñado en ampliar el aforo de las corridas de la Feria de Abril de Sevilla hasta el 50%, mucho más de lo que permiten las actuales restricciones de aforo para contener la pandemia. Es una impresión muy mayoritaria en el mundo de la cultura de Sevilla tras lo ocurrido el fin de semana que se ha asistido a una especie de (capciosa) decisión salomónica de la Junta: ni para unos, ni para otros... con la salvedad de que en todos los teatros se ha cumplido escrupulosamente con las condiciones impuestas en cada momento por la Junta y por tanto este presunto castigo ejemplarizante para amortiguar las indignadas exigencias de los empresarios taurinos respondería a una lógica del todo inexplicable.

"Quizás por otro sector, no diré cuál, que a lo mejor chilla más, hay un tratamiento hacia la cultura que no se justifica con esas cancelaciones de obras como hemos tenido hasta ahora. No sabemos por qué se suspendió lo del Central, parece ser porque no se podía garantizar el metro y medio, pero es que eso emana de una normativa central que dice que cuando no se pueda garantizar ese metro y medio se podrán poner otras medidas de seguridad, y con esa interpretación hemos funcionado hasta ahora. ¿Cómo nos pueden decir ahora que tenemos que garantizar el metro y medio sí o sí, cuando los informes de la delegación de salud en otros espectáculos nos han permitido amortiguar la ausencia del metro y medio de distancia con otras cuestiones? Se trata de una interpretación nueva a la que nos hemos enfrentado esta semana, y por eso estoy preocupado", ha concluido el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla.

Susana Cayuelas, delegada territorial de Fomento, Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía en Sevilla, presente en el mismo acto, ha asegurado que "todos los espacios dependientes de la Consejería de Cultura han cumplido escrupulosamente toda la normativa del Gobierno de España y las disposiciones sanitarias de la propia Junta". "Con respecto al Teatro Central, en ese momento desde Salud hubo un dictamen en el que se veía que no se podía mantener la distancia y la opción que se tomó, por el tiempo del que se disponía, fue la más segura, la más sensata y la más seria, que era la cancelación. Es algo que ha ocurrido puntualmente. Nosotros estamos por cumplir la normativa, y muy pendientes por adaptarnos a la situación, que es muy cambiante", se ha limitado a señalar, sin despejar las muchas cuestiones sin respuesta que siguen en el aire.