Battiato: 'solamente' un genial tipo terrenal

El 3 de septiembre de 1987 Franco Battiato quiso vernos danzar a los sevillanos. Y lo consiguió, vaya si lo consiguió, dando en el Auditorio del Prado de San Sebastián el que probablemente ha sido el mejor concierto al que hemos asistido nunca en esta ciudad. Este martes nos hemos despertado con la noticia de que cuando podamos volver a danzar de nuevo en los conciertos, él ya no estará para vernos.

Y durante la mañana la sucesión de recuerdos cariñosos en las redes sociales hacia su figura ha sido la mayor que hemos conocido hasta ahora. Ni cuando falleció Lou Reed, ni siquiera cuando lo hizo Bowie; nadie había despertado tal cantidad de deseos de dejar un testimonio sobre su persona como lo ha hecho Battiato. Y eso que su contribución musical sólo fue realmente sobresaliente durante la segunda mitad de la década de los 80, en la que los actuales consumidores de música prácticamente no habían nacido. Pero es que en esa corta cantidad de años creó un repertorio de canciones monumentales que ha trascendido al tiempo y en España lo ha hecho sobre todo porque muchas de ellas las cantó también en nuestro idioma. En España se creó una afinidad con Battiato que algunos de sus éxitos, como fue el caso de Nómadas, se publicó cantada en castellano antes incluso de que lo fuese en italiano.

Posiblemente el hecho de que a Battiato se le recuerde hoy de esta forma tenga mucho que ver con que sus canciones eran raras pero entendíamos lo que decía. Si la escucha de una línea como "This is Ground Control to Major Tom" nos trae recuerdos de un pasado glorioso de la música, consensuado por todo el mundo, otra como "Busco un centro de gravedad permanente, que no varíe lo que ahora pienso de las cosas, de la gente" nos es mucho más cercana; no se la escuchábamos cantar a un dios, sino a un tipo cuya enorme nariz le hacía ser tan terrenal como nosotros, pero a través del que podíamos asomarnos a la vanguardia musical. La síntesis personal que él trenzaba entre la música oriental y la occidental nos llegaba perfectamente. Lo suyo era música global, de sensibilidad mediterránea, como la nuestra, con referencias a culturas exóticas y remembranzas del pop de los 70, todo lo que por entonces nos interesaba sincretizar a los jóvenes. Apostó por arriesgar más allá de la repetición de fórmulas anglosajonas e hizo saltar la banca.