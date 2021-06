Una visita a Cádiz siempre supone una buena opción. Pero si lo es en cualquier ocasión y en cualquier época, visitarla en junio y con la ciudad absolutamente colonizada por la danza, se vuelve un auténtico privilegio.

Tras un fatídico año en blanco a causa de la pandemia, el festival Cádiz en Danza alcanza este año su XIX edición. Diecinueve años en los que no solo ha logrado consolidarse, sino que se ha convertido en una de las citas dancísticas más destacadas de todo el país. Al frente de este, tras la jubilación de su anterior director (José Vélez), debuta Lorena Benot, como él funcionaria del Ayuntamiento de Cádiz, principal promotor del mismo.

Como cada año, se ha implicado a todos los teatros de la ciudad (el Gran Teatro Falla, la Sala Central Lechera y el Teatro La Tía Norica, sede este año de la célebre coreografía Perro de Daniel Abreu) junto a otros espacios como el ECCO (Espacio de Cultura Contemporánea de Cádiz), el Centro de Arte flamenco La Merced, el Baluarte de la Candelaria o el Castillo de Santa Catalina.

Pero las citas más populares siguen siendo las callejeras, desde el ya emblemático Espacio Entrecatedrales hasta la Plaza de España, pasando por la Alameda Apodaca, el hermoso Parque Genovés o la mismísima Playa de la Caleta. Luminosos espacios de libertad que este año han tenido que someterse a las actuales normas de aforamiento y distancias de seguridad.

La mayoría de las piezas de calle pertenecen al Circuito Acieloabierto, una de las redes que mejor funcionan en nuestro país. Entre ellas, se han visto trabajos como Hito, de Chey Jurado y Akira Yoshida; Expectations Will not kill you, de Osa + Mujica o Campo cerrado de Daniel Doña.

Junto a Doña, hay que destacar la presencia creciente del flamenco contemporáneo. Este año, con el bailaor Jesús Carmona (Premio Nacional de Danza 2020), que presentó el martes, en el monumento a las Cortes, acompañado del músico Manu Maseado, su coreografía corta Baile de bestias; Andrés Marín, con el estreno de En la hora encendida y Vanesa Aibar, que estará el sábado en la Playa de la Caleta con La Reina del Metal. Tampoco faltarán Marco Vargas & Chloe Brülé con Naufragio universal (el próximo sábado en Entrecatedrales).

En las últimas ediciones, el flamenco contemporáneo se ha convertido en una de las apuestas de la muestra gaditana

Como en las últimas ediciones, la Central Lechera, además de espectáculos para niños como el Nudos que la compañía granadina Da.te Danza presentará el próximo sábado, acoge un ciclo de interesantes creaciones femeninas. Ya se han visto Mazarí, de Lucía Vázquez & Satoshi Kudo, Mercedes mais eu de Janet Novas y Las alegrías, un hermoso y premiado trabajo de la tinerfeña Paula Quintana quien, con ese título, nos recuerda el derecho del ser humano -y el deber, sobre todo en tiempos difíciles- a cargarse de esa impresionante energía que lo invade cuando está alegre, y a comunicarla a los demás. Hoy viernes despedirá el ciclo Nuria Guiu con Spiritual Boyfriends.

Entre los espectáculos de gran formato, el más espectacular ha sido Dosis de paraíso de Sharon Fridman, presentado en el Gran Teatro Falla el pasado miércoles.

Sobre la base de las relaciones de pareja y con el trabajo físico que lo caracteriza, basado en la gravedad y el equilibrio entre cuerpos en contacto, este coreógrafo israelí afincado en Madrid y ganador de varios premios Max, da un paso más en la interacción entre la danza y las nuevas tecnologías.

Estrenado en 2019 con dos bailarinas, Dosis de paraíso estuvo magníficamente interpretada en el Falla por Melania Olcina (que estará en el Festival de Itálica con Pablo Martín Caminero en Double Bach) y Arthur Bernard Bazin, con la música en vivo de Ofer Smilanski. La iluminación, la otra gran protagonista, nos sumerge en una perspectiva realmente interestelar, capaz de eliminar cualquier sensación de realidad espacio-temporal y de intervenir en la relación de la pareja escamoteando sus cuerpos o diluyendo sus abrazos en una espesa niebla.

Para los menos amantes de las nuevas tecnologías, la pareja protagonista había presentado el día anterior, en la Alameda Apodaca, un hermoso y sugestivo trabajo de 23 minutos, realizado a partir de Dosis de paraíso, titulado 147 abrazos.

El Gran Teatro Falla acogerá también, el próximo sábado día 19, la clausura de la presente edición con el espectáculo Anhelo (ganador del Premio Pad 2019) de la compañía Marcat Danza, fundada por el premiado coreógrafo jiennense Mario Bermúdez y por la americana Catherine Coury.

Cádiz en Danza incluye también talleres, clases magistrales y una siempre interesante labor de acercamiento de la danza contemporánea a los colegios, residencias de ancianos y otros sectores de la ciudad.