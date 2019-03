La consejera de Cultura quiere "reorganizar" la Agencia de Instituciones Culturales

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha asegurado en comisión parlamentaria que quiere "reorganizar" la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, con el objetivo de "racionalizar la desacertada gestión" que se ha llevado a cabo en muchos aspectos a lo largo de estos años y que "sea de verdad una herramienta útil para los sectores profesionales". Así se pronunció en respuesta a una pregunta formulada por el diputado socialista Javier Fernández relativa a despidos en la agencia, porque "los trabajadores no se merecen que se les trate como simples números", subrayó éste, al tiempo que indicó que "hay preocupación" tras varias reuniones con el comité de empresa.

Del Pozo señaló que el organigrama, tal cual estaba concebido, "no es lógico, es ineficaz y no atiende a sectores de la cultura importantes y que han sido ignorados a lo largo de estos años". "Lo vamos a cambiar y en ello estamos", para lo cual está en marcha "una auditoría de su funcionamiento". "No se trata de despedir personas sino de reorganizar mejor los recursos y hasta los propios trabajadores lo agradecerán", insistió la consejera, que aclaró que "no tiene tomada aún ninguna decisión sobre la agencia" y que "no pueden tomar decisiones hasta acabar la auditoría". Pero, lamentó, "nos hemos encontrado con una agencia con 18 millones de euros para personal, seis para gastos generales y cuatro para inversiones" y preguntó "si es lógico que se precise gastar 24 millones de euros para gestionar cuatro de inversión y que haya 500 trabajadores para gestionar esos cuatro millones".

Fernández señaló que "cuando habla de optimizar y reducir gastos da miedo", porque "suele significar despidos", y preguntó por el cese del hasta ahora director del Centro Andaluz de las Letras (CAL), Juan José Téllez, con contrato vigente hasta 2021. La consejera señaló que la sustitución en un puesto de dirección "responde a la llegada de un nuevo gobierno y nuevas políticas", y explicó que la plaza para dirigir el CAL "saldrá a convocatoria pública" y que no se colocará "a nadie a dedo".