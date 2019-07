La ficha

Dúo Orpheo

**** XX Noches en los Jardines del Real Alcázar. Dúo Orpheo: Eugenia Boix, soprano; Jacinto Sánchez, guitarra barroca y tiorba.

PROGRAMA: Omaggio Barroco

Anónimo español (siglo XVII): Marizápalos

José Marín (c.1619-1699):

Sepan todos que muero

Ojos pues me desdeñáis

No piense Menguilla

Tortolilla si no es por amor

Si quieres dar Marica en lo cierto

La verdad de Perogrullo

Gaspar Sanz (c.1640-1710): Canarios

Claudio Monteverdi (1567-1643): Si dolce è il tormento

Jean-Baptiste Lully (1632-1687): Sé que me muero de amor

Barbara Strozzi (1619-1677):

Che si puo fare

Lagrime mie

Anónimo español (Herny Du Bailly, ?-1637): Yo soy la locura

Lugar: Jardines del Alcázar. Fecha: Viernes 26 de julio. Aforo: Lleno.