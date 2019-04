La ficha *****Femás 2019. Programa: : Cantigas de Alfonso X y fragmentos del Códice de la Huelgas y del Llibre Vermell. Intérpretes: Claudia Caffagni (voz, laúd y campanas), Livia Caffagni (voz, flautas y fídula), Elisabetta de Mircovich (voz, fídula y zanfoña) y Teodora Tommasi (voz, arpa y flautas). Lugar: Iglesia de San Luis. Fecha: Miércoles, 3 de abril. Aforo: Lleno.

Cuando Pablo le dijo a los corintios (1 Cor, 14:34) aquello de que las mujeres callasen en las iglesias, seguro que no había escuchado en su vida a un grupo de voces como el de La Reverdie. Porque de haber sido así se habría dado cuenta de la capacidad de elevación del espíritu que pueden tener las voces femeninas cuando éstas alcanzan tal grado de conjunción, de afinación y, sobre todo, de capacidad de llevar el alma a las más celestiales alturas.

Mucho han tardado estas cuatro intérpretes en llegar a Sevilla, pero bienvenidas sean si es para ofrecer un concierto como el de anoche, de medidas justas, sin descansos y con la variedad de recursos como para tener en vilo a los oyentes. El programa no podía ser más atractivo, centrado en el culto a María en la España medieval, con piezas de Alfonso X, del Códice de las Huelgas y del Llibre Vermell de Montserrat. Música trovadoresca a lo divino conjugada con los intrincados motetes y conductus del Ars Nova y las músicas más celebratorias y casi danzísticas escritas para los peregrinos de Montserrat. En todos los casos La Reverdie supo encontrar el tono justo en la expresión, en el tempo y en los juegos entre voces e instrumentos.

Para empezar, las cuatro integrantes poseen voces perfectamente timbradas, con una emisión a mitad de camino entre la natural y la levemente impostada, con escaso vibrato, con tonos blanquecinos en algunas ocasiones, pero también capaces de cambios de color como en Imperayritz de la ciutat joyosa. La afinación es perfecta, lo que no es fácil cuando se trata de obras como los motetes de las Huelgas, en los que las dos voces más graves abordaban la parte del tenor mientras las otras dos volaban libremente en largas figuraciones melismáticas.

Ya se sabe que en este repertorio es preciso aportar una buena dosis de fantasía a la hora de reconstruir lo no escrito. Aquí La Reverdie se mostró cautelosa y no cayó en excesos a la hora de plantear preludios instrumentales. Lo que no quiere decir que no supieran crear un discurso complementario para los instrumentos, como se pudo disfrutar en las disminuciones de la flauta.