"En la creación de público tendrían que implicarse más los conservatorios"

Anda que no para, remontando algunos problemas de salud y dando los últimos retoques a la decimotercera edición de su creación personal, la del Festival de la Guitarra de Sevilla, que Francisco Bernier ha querido poner este año bajo la divisa de la paz. “He tenido el honor de tocar varias veces con la Orquesta Filarmónica de Ucrania y eso me ha hecho crear vínculos de amistad y respeto, artísticos y personales, con el país. Tras la invasión de Rusia, pensé que había que hacer algo, y de hecho traemos este año a un guitarrista ucraniano [Roman Viazovskiy], nacido en el Donetsk, la parte que acaba de apropiarse Rusia”.

–Abre Cañizares, un flamenco singular, junto a su propio cuarteto, el Cuarteto de Guitarras de Andalucía.

–Exacto, y hacemos una cosa original, compaginando guitarra clásica con flamenca. La idea fue suya. Coincidimos en el Festival de Córdoba, él tocaba su Concierto Mozárabe para guitarra y orquesta y nosotros el Concierto Andaluz de Rodrigo, y nos dijo que teníamos que hacer algo juntos, y lo que hizo fue adaptar su concierto para quinteto, pues aunque él figure como solista, en el fondo su arreglo es un quinteto.

–Al programar esta inauguración, ¿conocía el ciclo de La guitarra desnuda que la Bienal ha hecho en el Espacio Turina?

–No, pero me agrada mucho. El Festival apostó ya por ese formato de guitarra flamenca solista, que no es muy habitual en el mundo flamenco, en el que la guitarra se concibe mucho más para los acompañamientos.

–Contando la apertura, hacen tres conciertos flamencos…

–Eso es, porque tenemos al cantaor Rafael de Utrera acompañado por Pepe Fernández, un guitarrista muy joven, y en la clausura a Juan Carlos Romero, acompañado por Rafael Campallo, no bailando en este caso, sino usando su cuerpo como un gran instrumento de percusión.

–¿Qué ha pasado con el concurso de guitarra flamenca?

–Este año no lo hacemos. Lo montamos aconsejados por un especialista, pero la guitarra flamenca como solista ya le he dicho que no es fácil, así que tenemos que darle una vuelta, porque yo quiero recuperarlo, aunque sea desde otra óptica.

–Se mantienen los otros dos concursos, ya presencial el de Guitarra Clásica supongo…

–En efecto. Mantenemos el Concurso de Guitarra Clásica y el de Composición Manuel de Falla. La previa del Concurso de Guitarra ha sido online, pero semifinales y final son presenciales. Tiene que ser así. No puede juzgarse en igualdad de otra forma: uno en casa puede tener mejor o peor equipo de grabación, grabarse diez veces, si lo necesita. El interés del concurso es que tiene que tocar ahí, en la escena, una vez.

–¿Cuántos conciertos ofertan este año?

–Dieciocho.

–¿En cuántos espacios?

–El Espacio Turina es el principal, pero vamos también este año a la Capilla del Palacio Gótico del Alcázar. Serán dos conciertos gratuitos los domingos a mediodía. También estaremos en el Antiquarium y en la Sala de las Pinturas del Espacio Santa Clara, donde hacemos el Festival Off, en el que presentamos a jóvenes que tienen muy buen potencial.

–Mantienen el formato de conciertos dobles…

–Sí, es que si no, nos quedaríamos sin fechas. La otra opción sería reducir la programación, así que esa me parece una buena solución.

–¿Algún artista se ha quejado?

–No. Nunca. Les parece bien. Ya saben que sus conciertos son de unos 50 minutos más o menos. Y yo creo que salvo para el espectador que esté muy interesado en algo muy concreto, ofrecer al público dos espectáculos distintos, con diferentes artistas y programas es enriquecedor.

–Este año no hay concierto orquestal, pero viene otro cuarteto de guitarras...

–Sí, el Cuarteto de Guitarras de Split. Justo antes, Pablo Márquez hace un recital en torno a la folía, y luego viene este cuarteto a tocar música de compositores croatas, prácticamente desconocidos. Me interesan esos contrastes.

–¿Se plantea el festival abrirse más a los instrumentos antiguos?

–Hicimos una vez un concierto con Miguel Rincón y la OBS. Me encantaría repetir ese formato. Y por supuesto seguimos abiertos a ofrecer otro tipo de conciertos de instrumentos antiguos, y de hecho este año tenemos a José Luis Pastor, que repite variado su programa de la historia de la guitarra, con doce instrumentos diferentes, que hemos grabado para Contrastes. Pero a mí me da mucho respeto, porque en Sevilla tenemos un Festival de Música Antigua que es un referente nacional…

–¿Cómo andan de patrocinios?, ¿quién paga todo esto?

–El principal patrocinio es de los propios artistas. Lo que costaría su visita a precios reales no podríamos pagarlo. Por suerte, encontramos mucho interés por participar, lo que nos permite negociar precios asequibles para nuestros medios. Luego, tenemos el apoyo principal del ICAS a través de la contratación artística para el Turina y hemos pedido subvenciones a la Junta, que está por decidir, y al Ministerio, que ya la tenemos. Además conseguimos pequeños acuerdos privados que nos prestan ayuda, las cuerdas Savarez, la AIE [Artistas, Intérpretes o Ejecutantes], la Fundación SGAE, el Abba Sevilla Hotel, Manuel Murciano, que regala la guitarra al primer premio del concurso, o Leona Carbon Case, que regala también para el concurso un estuche muy peculiar, muy bonito.

–¿Alguna estrategia nueva para atraer público?

–Tenemos problemas de difusión. Operamos con la agencia Surnames, que hace un trabajo extraordinario dentro de las posibilidades, que son pequeñas. Necesitaríamos una apuesta mucho más importante en publicidad, pero eso es caro y nosotros no podemos asumirlo. A veces el ICAS nos ha ayudado en ese soporte publicitario. Lo he solicitado, pero me dicen que no está aprobado el plan de medios. Sería fundamental. No creo que no haya público para la guitarra, pero necesitamos llegar más a la gente. En cualquier caso creo que el del público para los conciertos es un problema generalizado hoy, y no sólo en Sevilla.

–¿Hace falta una apuesta más decidida por la formación de los espectadores?

–Sin duda. Hay que crear público nuevo, y en eso tendrían que implicarse mucho más los conservatorios. Si no se hace, el futuro va a ser complicado.

–El sello Contrastes sigue adelante pese a las dificultades.

–La venta de discos físicos es testimonial. Pero ofrecemos un material singular. Sacamos entre cuatro y seis discos anuales. Estamos a punto de hacer uno muy interesante con música de Sánchez Verdú, y John Griffiths volverá a publicar con nosotros un disco de vihuela, que estará esta vez dedicado a la Silva de sirenas de Valderrábano.