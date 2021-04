Javier Cercas descarta emprender acciones legales tras el acoso independentista

La tensión entre Javier Cercas y la esfera independentista no es nueva, siempre estuvo presente, entre otros motivos porque el escritor no se ha caracterizado por moderse la lengua en sus declaraciones públicas, pero ha alcanzado estos días cotas inéditas. El miércoles, un día después de que Cercas apareciese en el popular programa de TV3 FAQS para hablar de Independencia, su nueva novela, y de paso para declarar que "España es una democracia plena, según todos los estudios de calidad democrática del mundo" y que el procés no es la gran revolución del pueblo sino una huida hacia adelante de "las élites catalanas" que gobiernan Cataluña desde que se tiene memoria, las redes sociales fueron el epicentro de un virulento hostigamiento al autor.

Una cuenta de Twitter sin muchos seguidores recuperó un vídeo de 2019 en el que Cercas, durante un acto en el Teatro Romano de Mérida, pronunciaba un discurso en el que el escritor afirmaba que cuando las emociones se imponen en política, "como ha ocurrido a los catalanes en los últimos años, échate a temblar o llama a la unidad del general". El autor se refería a Miguel Alcañiz, jefe de la Unidad Militar de Emergencias, que estaba presente en el mismo acto; dicha unidad militar se limita a ayudar en casos de catástrofes.

En una acción que a Cercas le pareció "perfectamente organizada" y "propia de la Stasi", numerosísimas cuentas de la órbita independentista, entre ellas algunas de diputados como Cristina Casol o Aurora Madaula, ambas de Junts per Catalunya, hicieron viral el vídeo, que, al estar descontextualizado, parecía dar a entender que Cercas reclamaba una intervención del Ejército en territorio catalán.

El autor de Soldados de Salamina o Anatomía de un instante estalló y puso el tema en manos de su abogado, Carles Monguilod, afincado como él en Gerona, tras lo cual anunció que estaba dispuesto a emprender acciones legales por la difusión de ese vídeo premeditadamente descontextualizado. Ayer, la cuenta que inició el bulo y, con él, el tsunami de insultos y amenazas contra el escritor, apareció borrada de la red social, por lo que Cercas, con ganas de olvidarse del incendio, rectificó y aseguró que aparcará de momento la acción legal que estudiaba su abogado. Carles Monguilod confirmó a la agencia Efe que, en las circunstancias actuales, la opción es evitar la vía de los tribunales.

"Es una tergiversación, es una manipulación, muy refinada, digna de la Stasi", denunció Cercas en declaraciones a la Cadena Ser. "Esto es un bulo intimidatorio, que forma parte de una campaña organizada desde hace muchos años, desde que yo me pronuncié contra el procés. Ha habido una auténtica campaña perfectamente organizada. Esto ocurrió cuando yo estaba en el programa de máxima audiencia catalana TV3. Cada vez que voy allí se arma un circo de este tipo", añadió el autor. “Están intentando imponer un clima de guerracivilismo y de odio y de intimidación. Sencillamente intimidación. Lo que intentan es que me vaya o me calle y ni me voy a ir ni me voy a callar. Porque esta es mi casa", zanjó Cercas.