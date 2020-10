Jesús Carmona e Iratxe Ansa ganan los Premios Nacionales de Danza

El bailaor Jesús Carmona, en la modalidad de creación, y la bailarina Iratxe Ansa, en la de interpretación, han obtenido los Premios Nacionales de Danza 2020, concedidos anualmente por el Ministerio de Cultura y Deporte y dotados con 30.000 euros cada uno.

El jurado distinguió a Jesús Carmona, nacido en Badalona (Barcelona) en 1985, "por la profundidad de su trabajo creativo en el que la investigación arranca del respeto a la tradición e innova con destreza reflexiva convirtiendo en material coreográfico un rico repertorio de experiencias". Asimismo, destacó "la constante búsqueda de su esencia creativa", así como "su personalidad y marcado carácter como intérprete". "Todos estos rasgos quedan claramente patentes en sus últimos espectáculos Impetu's, Amator y El salto", añadió el acta del jurado.

Jesús Carmona "Yo amo el flamenco y nunca pierdo de vista la tradición pero siento todas las danzas"

Muy agradecido, el coreógrafo catalán consideró el galardón "un reconocimiento al riesgo que asumo porque en cada nuevo montaje me cuestiono a mí mismo a nivel personal y todo lo que hago nace de una inquietud propia". "Yo amo el flamenco y nunca pierdo de vista la tradición y el respeto pero siento todas las danzas, no solo el flamenco, porque soy un tipo inquieto y me interesan muchas cosas", añadió.

Por su parte, la donostiarra Iratxe Ansa fue reconocida por "su dimensión como intérprete, que la hace brillar más allá de su trabajo puramente físico" y "por la maestría con la que alimenta el cuerpo para trascender la técnica en una constante y versátil evolución". El jurado destacó "el tratamiento coreográfico de sus interpretaciones, abordadas desde una profunda investigación escénica, rasgos que definen su personal concepción de la danza y la creación", y que quedan reflejados en sus recientes trabajos, Travellus (2018) y Dog talks (2019). El jurado estuvo presidido por la directora general del Inaem, Amaya de Miguel, y ejerció como vicepresidente el subdirector general de Música y Danza, Antonio Garde.