La ficha

Mariví Blasco & Belisana Ruiz

*** XX Noches en los Jardines del Real Alcázar. Mariví Blasco, soprano; Belisana Ruiz, tiorba y guitarra barroca.

PROGRAMA: 1619, el año de las luces

Barbara Strozzi (1619-1677): Amor dormiglione

Udite amante

Giovanni Girolamo Kapsberger (1580-1651): Toccata

Barbara Strozzi: Che si può fare

Giovanni Girolamo Kapsberger: Canario / Capona

Barbara Strozzi: Per un bacio

José Marín (c.1619-1699): Sepan todos que muero

No sé yo cómo es

Gaspar Sanz (1640-1710): Capricho arpeado

José Marín: Si quieres dar Marica en lo cierto

Niña como en tus mudanzas

Gaspar Sanz: Canarios

José Marín: Ojos pues me desdeñáis

Lugar: Jardines del Alcázar. Fecha: Jueves 11 de julio. Aforo: Casi lleno.