Una embriaguez fascinante

La ficha ****'Mal - Embariaguez Divina. Marlene Monteiro Freitas / P.OR.K. Coreografía: Marlene Monteiro Freitas. Intérpretes: Andreas Merk, Marlene Monteiro Freitas, Francisco Rolo, Henri “Cookie” Lesguillier, Hsin-Yi Hsiang, Joãozinho da Costa, Mariana Tembe, Tonan Quito y Miguel Filipe. Iluminación: Yannick Fouassier. Espacio escénico: Marlene Monteiro Freitas, Yannick Fouassier, Miguel Figueira. Accesorios: Marlene Monteiro Freitas, Flávio Martins. Sonido: Rui Dâmaso. Dramaturgia: MMF. y Martin Valdés-Stauber. Vestuario: MMF. y Marisa Escaleira. Lugar: Teatro Central. Fecha: Viernes 11 de marzo. Aforo: Casi lleno.

Es una maravilla comprobar, una vez más, cómo el arte, el de la escena en este caso, es capaz no solo de consolarnos y de alimentarnos el alma, sino también de sorprendernos en este mundo que vivimos, absolutamente colonizado por las pantallas y sus inabarcables mensajes.

Por suerte, existen grandes creadores(as) capaces de colocar en el aquí y el ahora del escenario esas mil posibilidades que aún nos quedan por experimentar, si bien son muy pocos los que logran construir un lenguaje propio para expresar con él una realidad cada vez más compleja.

Marlene Monteiro Freitas es sin duda uno de ellos, como demuestran los muchos reconocimientos que ha recibido últimamente. Su originalidad, su imaginación y su exótica mirada las conocíamos desde aquel solo -Guintche- que vimos en 2016. También vimos sus brillantes excesos en Bacantes-Preludio para una purga mientras que ahora, con Mal, embriaguez divina, la portuguesa nos muestra un trabajo de madurez absolutamente fascinante.

En un espacio que juega constantemente con los conceptos de fuera y dentro, con unas luces que nos remiten a un lugar probablemente vigilado, aparece un grupo de seres humanos. Ocho, en lugar de los nueve previstos, por la baja de la propia Monteiro a causa de la Covid.

Van vestidos con una especie de uniforme azul cobalto, con medias blancas y guantes morados, y se van a entregar durante casi dos horas a sus pequeños ritos, yendo y viniendo, subiendo y bajando de una grada central con tres alturas que domina la escena.

Fuera suenan unas bombas que parecen no afectarles, como tampoco lo hace el soldado que grita algunas órdenes y vigila de vez en cuando el espacio con su metralleta. Ellos, seis hombres y dos mujeres de distintas edades y complexiones muy diferentes, maravillosos actores de teatro físico, realizan movimientos no cotidianos con una seriedad no exenta de ironía y con una intensidad indescriptible que no cede ni un instante. Parecen jugar a representar distintas escenas de una vida que sí conocemos.

Con el papel casi como único objeto, estos colosos de la interpretación construyen edificios que luego serán destruidos; corbatas, pajaritas, picos de aves o gafas que les permiten convertirse en improvisados personajes, así como emular los discursos parlamentarios o las apabullantes oficinas que también describiera Kafka, de quien también se oyen algunos textos. Incluso afrontan la muerte en una improvisada morgue y un féretro de cartón lleno de papeles.

Esta caótica ceremonia presenta una energía realmente brutal, basada en la gestualidad facial y corporal de los actores y en una fantástica banda sonora en la que los sonidos emitidos por los propios intérpretes se alternan con fragmentos de marchas, militares, Albinoni o Jesucristo Superstar. Entre estos, el de El lago de los cisnes de Tchaikovsy genera una hermosísima coreografía de los brazos que termina con un apoteósico final creado con los aplausos de las 16 manos enguantadas.

Por encima de las referencias a ese mal que indudablemente nos rodea, y de su gran sofisticación escénica, la pieza presenta una vitalidad muy cercana a los ritos primigenios africanos. Una mirada y una orquestación extremadamente imaginativas en las que se unen sin duda el bagaje dancístico europeo y el origen caboverdiano de la coreógrafa.

Una bandera blanca, siempre de acá para allá, y una referencia a la ucraniana, anclan la obra a un presente que hubiéramos preferido no reconocer.