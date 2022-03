Memoria de Ismael Yebra

EL nombre de Luis Cernuda, surgido en una consulta dermatológica en el año de su centenario, puso la primera piedra de una amistad de dos décadas, que fue creciendo hasta convertirse en ese muro que, con cariño y confianza, confidencias y complicidades, nos ayuda a defendernos y a sentirnos acompañados en los diversos avatares, pero también en las múltiples alegrías, que nos depara la vida. Una amistad siempre “creciente”, como afirmábamos en las mutuas dedicatorias de nuestros libros.Los que él escribió trazan una geografía sentimental que van desde la celda de un monasterio hasta los verdes prados y arboledas de Sanabria. Con ellos quiso dejar agradecida constancia de los lugares esenciales en su vida. El primero, el barrio de La Alfalfa, donde nació, vivía y tenía su consulta, siempre abarrotada, pues al conocimiento médico y a sus diagnósticos certeros unía un trato cercano y una actitud de escucha, y los afectados por esas enfermedades “que se ven” salían con la receta de la pomada o las pastillas, pero también con un rasgo de humor, una anécdota, la recomendación de un libro, ya que los consideraba, y fue el tema de su discurso de recepción en Buenas Letras, eficaces armas terapéuticas. No es de extrañar que bastantes de sus pacientes acabaran convertidos en amigos.Luego, y tan cerca, Umbrete, con una antigua bodega familiar transformada en vivienda acogedora, cuya amplitud de salón y de patio invitaba a la tertulia con amigos, y cuya torre-biblioteca brindaba el recogimiento necesario para la lectura y la escritura. Allá por el norte, Rábano de Sanabria, la tierra de sus antepasados, donde la familia solía pasar los veranos. Y en varios monasterios de Castilla, el retiro anual. Para nosotros, San Pedro de Cardeña es el nombre de un viaje conjunto que ya no podremos realizar, y de donde siempre nos traía una botella de Tizona del Cid, recio y monacal licor de hierbas.De esas vivencias surgieron Viaje a Sanabria, Sevilla desde la Alfalfa, Pueblo cercano. Umbrete en el Paraíso y sus acercamientos al mundo monástico: Sevilla en clausura y Entre monjas y frailes. Lugares que, entre miradas bastante desencantadas sobre la sociedad actual, aparecían con frecuencia en sus artículos semanales para Diario de Sevilla.A pesar del escaso tiempo libre que le dejaban sus ocupaciones profesionales, Ismael era un buen lector, interesado en disciplinas muy variadas, sosegado lector de poesía, con una erudición nada ostentosa en el tema de las órdenes monásticas, en la historia de Sevilla, y con predilección por Anton Chejov y por Luis Cernuda, por Miguel Delibes y Josep Pla.Los momentos pasados que tantas veces hemos recordado en vida reviven con más fuerza cuando vienen llamados por la ausencia de alguien al que queríamos. Así, diversos viajes juntos, los paseos por la Sevilla más recóndita, la frecuentación de librerías, las innumerables charlas con amigos en los bares o en esas tabernas que tanto defendía, las más demoradas e íntimas de los cuatro en el salón de su casa. También en ella, reuniones con amigos, casi siempre relacionados con la literatura, y en algunas ocasiones un final de fiesta con guitarra. Dos veces propuso Miguel Florián unas veladas con canciones, en la certeza de que Ismael afinaría su guitarra y nosotros cinco procuraríamos desafinar lo menos posible. Una, dedicada a la canción española; otra, a los boleros. (Nos faltó la de los tangos). Y después de la cena, reconfortados por dulces conventuales y licores espiritosos, acometíamos Cinco farolas, Ojos verdes, Noche de ronda o La nave del olvido, para luego, fuera de programa, acordarnos de Atahualpa Yupanqui o de Los Calchakis. Sí, como se ve (como se oye), unos antiguos.Igual que en el poema Si, de Kipling, Ismael hablaba con multitudes sin perder la honradez y paseaba con reyes sin perder la humildad. Lo mismo cenaba con monseñor Asenjo o con una autoridad médica internacional que se tomaba unos vinos con un herrero o un bodeguero de Umbrete, adonde se retiraba buscando, igual que los arzobispos dieciochescos el clima benévolo, esa autenticidad en la gente que él tanto valoraba y que veía cómo se iba perdiendo en la gran ciudad.Ismael era, machadianamente, “en el buen sentido de la palabra”, un hombre bueno, una persona consagrada a la familia y a la amistad. De talante abierto, gran conversador, con una mirada irónica sobre muchas cosas, era generoso con su saber y con su tiempo, visitando y atendiendo a las monjas de los conventos hispalenses, resolviendo incluso en la calle alguna consulta cutánea de un conocido, aceptando no sólo el honor de ser doblemente académico sino también sus obligaciones. Cuántas veces no le habré reprochado cariñosamente todo el tiempo que, tras su jubilación, le ocupaba la tarea como director de la Academia de Buenas Letras, sobre todo en los ingratos aspectos burocráticos de convenios, subvenciones y facturas. Una dedicación que sólo le reportaba como pago la satisfacción del deber cumplido y el ver cómo su labor revertía en el ámbito cultural de la ciudad.En los dolorosos meses últimos de lucha inútil contra la enfermedad, lo hemos visto resistir cuando (otra vez Kipling) ya no le quedaba sino la voluntad de resistir. Aparte de una breve charla en un acto de la Academia y de las últimas conversaciones telefónicas, el último encuentro con Ismael (tras quince días sin salir de casa), acompañado por Victoria, fue en la Feria del Libro Antiguo, seguido de un breve paseo por Sierpes, con una charla animada que parecía prometer una mejoría. Los vi, lo vi, retirarse por la calle Rivero hasta su predio de la Alfalfa, igual que en una tarde gris y lluviosa de diciembre lo he visto retirarse definitivamente, pasando (de nuevo los libros) ante la biblioteca que lleva su nombre, en un entierro multitudinario, hasta un rincón del cementerio de Umbrete, su paraíso.Desde entonces, ya somos muchos los que comenzamos a echarlo de menos, contentos de haber disfrutado de su amistad. Pero, junto al dolor por su ausencia, nos acompañan los versos inmortales de Manrique, porque se ha ido Ismael pero nos deja “harto consuelo su memoria”.