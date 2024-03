Gozo y drama en la Roma eterna

La ficha

MUSICA FICTA

41 Festival de Música Antigua de Sevilla (FeMÀS). Musica Ficta: Elionor Martínez y Carmina Sánchez, sopranos; Victoria Cassano y Jorge Enrique García, altos; Ariel Hernández, Javier M. Carmena, Diego Blázquez y Andrés Miravete, tenores; Fabio Barrutia y Alesander Pérez, bajos. Director: Raúl Mallavibarrena.



Programa: Roma

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594): Viri Galilaei – Ascendit Deus a 6 / Sicut lilium a 5

Tomás Luis de Victoria (1548-1611): Salve Regina a 5 / Alma redemptoris mater a 5

Giovanni Pierluigi da Palestrina: Osculetur me a 5 / Trahe me post te a 5 / Nigra sum a 5 / Vineam meam non custodivi a 5

Tomás Luis de Victoria: Vere languores a 4 / Vexilla regis a 4

Giovanni Pierluigi da Palestrina: Reges Tharsis a 5 / Assumpta est Maria a 6



Lugar: Iglesia de San Luis. Fecha: Domingo 10 de marzo. Aforo: Casi lleno.