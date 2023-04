"Estamos equivocados con pensar que la pureza es hacer siempre lo mismo y ser ortodoxos"

La artista catalana Queralt Lahoz (Santa Coloma de Gramanet, 1991) ha traspasado las fronteras con su música en la que la raíz principal, el flamenco, se mezcla con soltura con otros géneros que bailan entre la electrónica, el jazz, o la música urbana. Sus letras descarnadas abordan el amor en su sentido más amplio, desde el romántico hasta la familia. Pero también canta a la conciencia social y a la calle. Hija de emigrantes andaluces, no duda en afirmar que el concepto de pureza dentro del flamenco, en su sentido más estricto, se ha quedado anticuado. La intérprete aterriza en Sevilla, concretamente en la Sala Fanatic, hoy viernes 14 de abril a las 22:00 horas.

-Se ha definido como charnega, pero es de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona). Entiendo que tiene raíces andaluzas.

-Sí, mi madre es de Granada y mi familia también. De ahí viene la cosa.

-¿De ahí viene su pasión por el flamenco?

-Creo que sí, porque en mi casa mi casa mi abuela me lo ponía en la radio. Es un género que llevo escuchando desde que soy una niña. El flamenco ha sido algo que te llega, te llena y con el que vibras de forma natural.

-En 2021 sacó su disco Pureza que la ha colmado de elogios. ¿Cómo realizó este primer trabajo?

-Fue muy natural, porque lo que quería hacer era sacar canciones que llevaba tiempo haciendo, en las que podía contar experiencias cercanas y familiares. Contar historias. Entonces, el proceso fue súper lindo, también porque al ser primer disco siempre se vive con mucho amor y como una primera vez. Tienes esa cosa de dudas, de darle vueltas, pero fue muy bonito y ha valido mucho la espera por trabajar con diferentes productores.

-¿Qué es la pureza para usted?

-Ser honesto con lo que haces y no mentir con tu verdad. Eso es para mí la pureza.

-¿Y en la música?

-Ser honesto con lo quieres cantar y comunicar. Ser real. Ser natural a la hora de componer sin intentar parecerte a nadie, sin seguir los ritmos que te marquen, sin intentar copiar lo que se supone que debes hacer. Creer en tu verdad, en tu concepto y llevarlo a cabo.

-Su música se aleja del concepto de pureza en su sentido más estricto. Sus trabajos se caracterizan por tener una enorme variedad de sonidos.

-Para mí es algo natural. He crecido escuchando muchos tipos de música y conviven todas juntas. Estamos muy equivocados con seguir pensando que la pureza es hacer siempre lo mismo y ser ortodoxos. Este mundo del flamenco ortodoxo, por ejemplo, en el que como te salgas un milímetro ya no eres pureza. Eso es muy antiguo, tenemos que avanzar.

-El año pasado actuó en la Bienal de Flamenco de Sevilla que no es una plaza fácil. ¿Cómo fue la experiencia?

-Tenía mucho respeto, pero al final lo que pasó es que nos juntaron a muchos músicos que hacemos cosas muy actuales y modernas. Básicamente fue como un mejunjillo de gente actual que intentamos mezclar los sonidos que manejamos ahora, como más sintéticos con palos flamencos. Nos dijeron que hiciésemos cantes de ida y vuelta. Fue toda una experiencia a la que iba con mucho respeto y cuando me ví ahí no fue para tanto, porque no se nos exigió hacer nada puro, en el sentido estricto de lo que el flamenco entiende como puro.

-También ha colaborado con Califato 3/4, que son de la tierra, en la canción Tó ba a çalîh bien mamá. ¿Cómo se gestó esta unión?

-Nos conocimos en Barcelona. Vinieron a verme a un concierto y les gustó mucho. Me dijeron que iban a acabar el disco La contraçeña y que les gustaría que hiciera algo para finalizarlo. Escribí la canción que cerraba el disco, la última que estaba por componer. Me dieron unos acordes y una base armónica y escribí la letra, la melodía e hice algunos arreglos. Así fue. Ellos son muy buena gente.

-Ha recibido el prestigioso premio Music Moves Europe 2023 que otorga la Unión Europea y que han recibido otros artistas como Rosalía. ¿Le ha abierto puertas?

-Supongo que sí que todo abre puertas. Es un premio muy importante en Europa para las voces más modernas. Es posible que me haya abierto más puertas a nivel europeo o quizás más internacional. Aunque tampoco se sí ha sido realmente eso, o el esfuerzo que llevo a mis espaldas en estos tres años, que han estado llenos de trabajo. Todo suma.

-El mes pasado sacó la canción No me salves en la que el flamenco toma pronto un cariz electrónico y se fusionan. ¿Es el preludio de su próximo trabajo?

-Sí. Voy a sacar un EP de cuatro temas que se va llamar Alto cielo y hablan sobre un proceso de amor muy intenso, pero se sabe que eso no va a funcionar desde el principio. Es muy honesto. Son cuatro momentos distintos. La ilusión y el miedo a enamorarte, el pico del subidón, la ruptura que es No me salves y Aurora que es la salvación. Me ha encantado hacer No me salves. Viene de la mezcla de un tango argentino medio aflamencado y luego acabo haciendo una mezcla y me lo llevé a algo más duro. Necesitaba encontrar los sonidos que acompañasen ese mensaje y esa fuerza de pedirle a alguien que no quiera cambiarte, que no te salve de nada y que eres tu único timón en este mundo.

-¿Cuándo lo va a sacar?

-Entre finales de abril y principios de mayo. Quería sacarlo en abril, pero hay un par de detalles que quería retomar y vamos a tardar una semanitas mas.

-¿Le da cierto respeto el público sevillano?

-Es un público muy exigente, se vive ese reconocimiento del flamenco y de la raíz muy a flor de piel y es normal. Es muy exigente y agradecido al mismo tiempo.