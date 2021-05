Salvar el patrimonio visual a través de un centro público de fotografía

Sólo 4 países de los 27 de la UE, España entre ellos, carecen de un centro público de fotografía. Esta realidad es la que ha llevado a 17 premios nacionales de fotografía a pedir públicamente esta semana, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, un gran centro que salve el patrimonio visual, estimule la creación contemporánea y relance a un sector muy castigado por la crisis. La firma de los 17 galardonados preside el Manifiesto que la Plataforma Centro de la Fotografía e Imagen dio a conocer este miércoles en un acto al que asistieron fotógrafos tan reconocidos como Ramón Masats o Isabel Muñoz.

La movilización, según explicaron los impulsores del Manifiesto, es "un nuevo intento por equiparar a España con la mayoría de los 27 países de la UE: solo Rumania, Chipre, Malta y España carecen todavía de un centro de ese tipo en plena era de la imagen". "Esto no se corresponde con las políticas culturales de las que alardea la que dice ser la cuarta economía de la zona euro", observó Alejandro Castellote, comisario, profesor y primer director de PhotoEspaña.

"Los archivos son agentes vivos en espera de sentido. No pueden ser panteones muertos. Muchos archivos se han perdido, se han tirado a la basura y esa es una memoria de todos que hemos perdido", continuó Alejandro Castellote, aludiendo a la delicada situación de los archivos fotográficos en España, para los que no existen políticas efectivas de protección. Juan Manuel Castro Prieto, Premio Nacional 2015, aclaró, por su parte, que el proyecto del centro, surgido a instancias de los propios fotógrafos y agentes de la escena fotográfica española, "no pretende ser simplemente un museo ", sino un nodo "dinámico, abierto a las colaboraciones con la Universidad y que genere proyectos multidisciplinares", añadió Sandra Maunac, comisaria independiente.

La creación de un gran centro de fotografía es una aspiración largamente aplazada en España que, bajo distintos gobiernos, ha conocido intentos fallidos en 1995, 2008 y 2010, explicaron en el acto en el Círculo de Bellas Artes. En 2008, el exministro de Cultura César Antonio Molina llegó a presentar, de facto, un proyecto de Centro Nacional de Artes Visuales ubicado en la Tabacalera de Madrid. Pero nunca se hizo. "Hoy los fotógrafos no venimos a pedir; venimos a dar", dijo Castro Prieto recordando que siempre que se ha hablado en España de la recuperación del patrimonio fotográfico "nadie ha sido capaz de reconocerle a los fotógrafos que ellos son los verdaderos dueños de sus archivos".

La Plataforma Centro de Fotografía e Imagen es una iniciativa integradora que concilia diferentes corrientes fotográficas ya sean documentales o más adscritas a las corrientes del arte contemporáneo. "No hay que elegir entre el arte y la fotografía. No es 'o'; es 'y'. Es el arte y la fotografía. La diferencia suma", dijo Nerea Ubieto, gestora cultural y comisaria independiente, quien subrayó que urge un centro que promueva la concesión de ayudas, becas y la externacionalización del trabajo de los fotógrafos. "Es imprescindible salir fuera". "Necesitamos contar nuestra propia historia como hacen los países de nuestro entorno, incluido Marruecos", añadió Maunac.

Un aspecto decisivo en el que la Plataforma pretende incidir es el fortalecimiento de la enseñanza de la fotografía con rango universitario. "En el Reino Unido hay 79 universidades que ofrecen titulaciones específicas de fotografía. Eso no sucede en España", contextualizó Castellote. Un informe de la Plataforma explica que la fotografía sigue sin ser un área de conocimiento en el sistema educativo español. En el Reino Unido, este curso, hay 354 grados que incluyen a la fotografía como materia principal, mientras en España la presencia de la fotografía en los grados universitarios es "casi anecdótica". La consecuencia es que numerosos fotógrafos siguen siendo autodidactas o tienen que pagar fuertes sumas por una enseñanza privada.

La iniciativa coincide con un momento de extrema debilidad de la fotografía española derivada de los efectos acumulados de la crisis agudizados por la pandemia. Hace un año, una representación de los premios nacionales celebró reuniones con el Ministerio de Cultura que Castro Prieto definió ayer como "nada provechosas". Ahora, la Plataforma ha iniciado un nuevo diálogo con el Ministerio del que, aunque sin propuestas concretas, "si puede decirse que la relación es buena y que la disposición del ministerio también lo es".

Los miembros de la Plataforma dijeron estar abiertos a recibir propuestas de comunidades autónomas y ayuntamientos más allá de la Administración central. Durante el acto, el alcalde de Soria, Carlos Martínez (PSOE), intervino inesperadamente para ofrecer el edificio del Banco de España de su ciudad retomando otro antiguo proyecto que no llegó a concretarse. Alejandro Castellote resaltó que iniciativas de este tipo, aparte de generar conocimiento, también tienen rentabilidad económica.

Desde crear un gran Archivo que muestre la evolución histórica del medio -sin restarle la titularidad a ningún centro ya existente- a conectar la fotografía con las ciencias sociales pasando por crear una red de información o crear un fondo estatal que complete los muchos huecos de las colecciones institucionales son algunos objetivos de un proyecto que también quiere alentar la normalización de la presencia de las mujeres creadoras en una escena cada vez más diversa y plural.