“Aquel que ha sentido una vez en sus manos temblar la alegría/ no podrá morir nunca” (José Hierro)

En la vida de cada uno hay sólo un pequeño puñado de personas que dejan una huella profunda. Con suerte, uno logra devolver el favor dejando su modesta marca de felicidad en otros pocos. Y luego están los hombres excepcionales que, como Santiago Lusardi, sin proponérselo, consiguen hacer temblar la alegría en cientos de manos. Desde su Argentina natal y después de pasar por Bolivia, siempre con el mundo por montera y como escenario de aventuras, desembarcó Santi en Sevilla en 2009 para estudiar Dirección de Coro en el Conservatorio Superior de Música. En la década que pasó en la ciudad fue un incansable generador de proyectos, un agitador cultural, un aglutinador de amistades. Tras su paso por el Coro de la Universidad de Sevilla creó su propio coro, el Coro de Cámara de Sevilla, con el que ofreció numerosos conciertos, sin miedo a abordar repertorios exigentes, siempre con el humor de quien ha entendido que la vida es juego. Hizo disfrutar a músicos y público y sembró la simiente para otros proyectos inspirados en esa experiencia que han contribuido a transformar el tejido cultural sevillano.

Nunca perdió de vista además su compromiso social, que lo movió a impulsar desde la Universidad de Sevilla, institución donde acabaría obteniendo su doctorado, proyectos de cooperación internacional. Su entusiasmo contagioso e inquebrantable arrastró a numerosos músicos de la ciudad, que le acompañamos en esos proyectos en Cuzco (Perú), Chiquitos (Bolivia) o, finalmente, Goa (India), el país que adoraba, donde continuó sus aventuras y donde ha acabado sus días demasiado pronto a manos del infernal virus, que no respeta méritos, afectos ni biografías. En sus 41 años ha vivido varias vidas, quizá sea el único consuelo que nos quede a quienes tuvimos la suerte de que se cruzase en las nuestras para mejorarlas. Todo el amor para su mujer Clara, sus dos hijos nacidos en España, Inti y Colombina, su familia y la inmensa red de amigos dispersos por todo el mundo que lo adoran. No requerirá esfuerzo recordarlo, con sus eternas sandalias y su sonrisa generosa, afanado en compartir sus aventuras; será imposible olvidarlo, porque el temblor de su alegría nos cambió y no podrá morir nunca.