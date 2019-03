‘Copenhague’, un debate sobre “la física y la ética”

En una Dinamarca que ya ocupan los nazis, en un escenario donde es inevitable el debate sobre el desarrollo de armas nucleares, se produce un encuentro que pasaría a la Historia: el del científico Niels Bohr y su antiguo discípulo Werner Heisenberg. Dos hombres a los que reviven hoy y mañana en el escenario del Teatro Central Emilio Gutiérrez Caba y Carlos Hipólito en Copenhague, una adaptación de la obra del británico Michael Frayn que dirige el argentino Claudio Tolcachir y en cuyo reparto también participa la veterana Malena Gutiérrez.

En un encuentro que mantuvieron ayer con estudiantes en la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla, los intérpretes explicaron que se trata de un montaje con una dramaturgia "muy especial, que no es lineal y va hacia adelante y hacia atrás en el tiempo", precisa Hipólito. Un texto "endiablado", añade el actor, "en el que se habla de física, pero también de ética, de amor, de las consecuencias que tienen los actos que llevas a cabo y las decisiones que tomas. Es una pieza que tiene toques de humor pero ante todo es una historia dramática muy potente".

La trascendencia de la obra es tal que Hipólito no aceptó embarcarse en la producción hasta que supo quién estaba en ella. "Es de tal magnitud que debes pensar bien con quién la haces. Hay trabajos que en una escala mediana pueden funcionar, pero Copenhague es tan compleja que sólo puedes rodearte de gente muy buena para hacerla", afirma. El actor, visto recientemente en la versión española de Billy Elliot que ha triunfado en Madrid, aceptó el encargo al saber los compañeros de reparto y que Tolcachir, con el que había colaborado ya en Todos eran mis hijos y La mentira, estaría al mando de la pieza. "Es importante confiar en las personas con las que te alías", manifiesta el madrileño. "Aquí no hay grandes efectos de escenografía, somos tres hablando. Es una labor casi de trapecistas", compara, "en la que tú te sueltas y esperas que el otro te coja. Hasta ahora no nos hemos caído", celebra.

Copenhague cumple ahora 20 años de su estreno, cuando arrasó en los premios Tony y en los Olivier. "Lo sorprendente", revela Hipólito, "es que este texto sesudo es obra del mismo autor que un tiempo antes firmó un vodevil tan divertido como Noises Off (Qué ruina de función, llevada al cine en 1992 por Peter Bogdanovich y con Michael Caine y Carol Burnett en el reparto)". En esta ocasión, en vez de con risas, el montaje se sigue "con un silencio casi religioso", dice Gutiérrez Caba, feliz de interpretar "una obra apasionante, no sólo por su dramaturgia sino por la dirección que le ha dado Claudio".

'Copenhague', de Michael Frayn. En el Teatro Central de Sevilla, viernes y sábado a las 21:00. Entradas a 25 euros