Escenas de la vieja y controvertida Europa

Hasta que se demuestre lo contrario, la próxima temporada teatral parece haber recuperado la normalidad perdida a principios de 2020.

Este difícil período, con los teatros cerrados durante meses en muchos países, salvo en España, ha puesto claramente de manifiesto que también en la vieja Europa la economía está por encima de la cultura, lo cual ha provocado, amén de las lógicas dificultades, una enorme desilusión, por no hablar de rencor. Unas secuelas que cada artista ha expresado de forma diversa.

Así la francesa Phia Ménard (Philippe Ménard antes de su cambio de sexo) ve la escena como un espacio político donde luchar -artísticamente- contra lacras como las del patriarcado (como vimos en 2019 en su magnífica Sesion sèche) o como lo que ella llama la “desunión europea”, mostrando en su Trilogía de los cuentos inmorales lo fácil que es destruir lo que se ha tardado siglos en construir.

Y es el caso de coreógrafos como Jan Martens, que encarna la resistencia a la opresión actual, con un heterogéneo grupo de 17 bailarines de edades comprendidas entre los 15 y los 69 años, en su pieza any attempt will end in crushed bodies and shattered bones. O como la sudafricana Dada Masilo quien, con 10 bailarines y 4 músicos, cuestiona en su pieza The Sacrifice el daño que la humanidad se está infringiendo a sí misma.

El colectivo FC Bergman es sin duda otro ‘indisciplinado’ que en 2018 convirtió el Central en una sala del Museo Real de Amberes y ahora regresa con The sheep song, una conmovedora y metafórica fábula sobre una oveja insatisfecha que desea convertirse en hombre.

La música ha sido otro de los grandes refugios. Así lo demuestra el exótico cantante y bailarín François Chaignaud, que dejó extasiado literalmente al público del pasado Festival de Itálica con sus Romances Inciertos y ahora presenta tumulus, una pieza para 13 intérpretes, junto a Geoffroy Jourdain, el director del ensemble Les Cris de Paris.

O la veterana Malpelo, que con su Highlands (con 8 bailarines, 4 cantantes y 4 músicos de cuerda) cierra la tetralogía dedicada a J.S. Bach.

Entre los coreógrafos españoles, Antonio Ruz regresa con Pharsalia mientras que la sala B acogerá propuestas de Daniel Abreu, Mercedes Peón, Lucía Vázquez y Miguel Marín, Marcat Dance, Alberto Cortés, La Permanente o La Chachi, entre otros.

Espectáculos que, como sabemos, han superado ampliamente los límites entre los géneros y las disciplinas para mostrarnos diferentes visiones del mundo, ya fantásticas, ya apocalípticas, ya altamente poéticas, como las de la compañía de circo contemporáneo Baro d’Evel.

En cuanto al teatro de texto, también tendremos ocasión de ver las tendencias más heterogéneas, desde el Oasis de la impunidad (una investigación sobre los mecanismos y los orígenes de la violencia) del chileno Marco Layera, hasta grandes éxitos de la temporada madrileña como Los Farsantes de Pablo Remón (con Javier Cámara en el elenco) o Ladies Football Club, un musical dirigido por Sergio Peris-Mencheta sobre la historia de las pioneras del fútbol femenino, apartadas del deporte tras la Primera Guerra Mundial.

Trabajos todos ellos que nos sumergen en otras realidades gracias a actores y actrices del talento de Eduard Fernández, intérprete de Todas las canciones de amor, dirigida por Andrés Lima. O como Irene Escolar e Israel Elejalde, que protagonizarán Finlandia, otro de los increíbles combates verbales -esta vez por la custodia de una hija- del maestro del teatro hipertextual, Pascal Rambert.

En resumen, una temporada llena de atractivas propuestas que, sin duda, encontrarán eco en el público fiel del Central.