"Lo que Tolkien pretendía en su literatura es traer luz a un mundo en tinieblas"

Ficción sobre uno de los maestros –de los grandes maestros- de la ficción. No ha sido menor el reto que la escritora e investigadora Alicia García-Herrera se ha planteado en su primera novela, La dama blanca (Plaza&Janes), en la que relata un posible origen del personaje de Galadriel, la memorable elfa de la trilogía El Señor de los Anillos. García-Herrera especula en las páginas de esta obra acerca de la persona que inspiró a Tolkien para construir la imagen de Galadriel. Se trataría de Gala Eliard, enfermera y aristócrata, que pudo atender al escritor, enfermo de fiebre quintana, en la batalla del Somme -en plena Gran Guerra-.

-La dama blanca es una novela que surge de un taller de escritura.

Sí. Es un ejercicio que me piden en un taller literario. Lo que yo tenía que hacer en ese momento era buscar un personaje masculino histórico –era un taller de narrativa histórica- y el primero que se me ocurrió fue Tolkien.

-¿Cómo fue el proceso creativo?

La idea surge en el taller, pero la metodología de cómo hacer una novela es algo que he ido practicando desde siempre. En un primer momento ordené las ideas, empecé a investigar y cuando he tenido dudas he consultado con el profesor del taller, Sebastián Roa.

-Uno de los principales temas de la novela es la influencia de personajes femeninos en la literatura de Tolkien.

Sí. De hecho, Tolkien le dedica a su mujer el personaje de la elfa Lúthien. Fue un autor con el que, después de estudiar su obra, podemos llegar a la conclusión de que aquello que vivió tuvo presencia en sus libros. Yo juego con esa posibilidad. Con la posibilidad de que uno de los personajes de El Señor de los Anillos, Galadriel, pudo haber sido una realidad en la vida de Tolkien. Una realidad hasta ahora desconocida. La persona que inspiraría a Galadriel pudo ser una mujer que Tolkien conoció en el frente del Somme, en 1916.

-Además de la mujer, ¿el contexto social y político de la época también fue determinante en Tolkien? Para construir su narrativa.

Sí. Eso está consensuado. Aunque él estuvo muy poco tiempo en el frente del Somme –entre julio y octubre de 1916-, el hecho de salir de la torre de marfil de Oxford e incorporarse tardíamente a la guerra y ver en Europa lo que calificó como el horror de las trincheras… desde luego que tiene una influencia muy importante en su obra. Si en El Señor de los Anillos te fijas en la batalla de los campos del Pelennor, esta guarda semejanzas con algunas de las batallas de la Primera Guerra Mundial.

"La persona que inspiraría a Galadriel pudo ser una mujer que Tolkien conoció en el frente del Somme, en 1916"

-¿Y la religión católica fue también relevante para Tolkien? Es un apunte que se suele decir.

Él explica en sus cartas que su obra no puede tener una lectura alegórica. Aunque Tolkien es un ferviente católico, sobre todo porque es una manera que tiene de recordar a su madre. La madre de Tolkien, en un principio anglicana, cambió su fe al catolicismo. Cuando la madre fallece Tolkien era un adolescente. La educación religiosa recae entonces en el sacerdote Francis Morgan. Es cierto que la fe católica tiene un peso fundamental en Tolkien, pero en El Señor de los Anillos no la vemos de manera expresa. La obra no tiene tendencias religiosas. No obstante, hay estudiosos que sí ven en la trilogía la influencia del catolicismo.

-¿Cómo se sucedió la participación de Tolkien en la Primera Guerra Mundial?

En la novela narro el impacto que en él tuvo la guerra. Tanto en el momento en el que esta estalla, en 1914, como en la experiencia militar de Tolkien en el frente del Somme. Así como su breve participación bélica en el conflicto y cómo llega al hospital de Le Touquet. Todo ello está perfectamente documentado. Para resumir: cuando estalla la Primera Guerra Mundial, Tolkien no atiende el llamado de Lord Kitchener y decide completar sus estudios. Una decisión que no es vista con buenos ojos por el entorno del escritor. Cuando Tolkien completa sus estudios, sí se incorpora a la guerra. En concreto a los fusileros de Lancashire. Un regimiento bastante importante. Tolkien no obstante no tenía la idea de ser un gran héroe. Participó en la Gran Guerra por circunstancias.

Tolkien está pocos meses porque las condiciones de vida en las trincheras eran bastante malas. En ellas además había multitud de ratas, las cuales transportaban piojos. Cuando se recibía las picaduras de estos piojos –todos las recibían, de oficiales a soldados rasos- era muy probable que se enfermara de fiebre quintana. Tolkien contrae esta enfermedad. Lo evacuan al hospital. Y como decía, aprovecho ese episodio y le doy otra lectura: construyo la historia de la enfermera que atendió a Tolkien. Mujer que le podría servir de inspiración para el personaje de la elfa Galadriel.

"El propósito de Tolkien es construir una mitología para Inglaterra"

-Tolkien quizá quiso fundar un nuevo mundo, literario, para huir de esta realidad histórica que padeció.

Muchos escritores que participaron en la Primera Guerra Mundial –como Roald Dahl- después desarrollaron una literatura de fantasía. Pero yo no estoy del todo de acuerdo con que Tolkien fuese un caso similar. El propósito de Tolkien es construir una mitología para Inglaterra. Cuando él funda su mundo legendario quiere construir una mitología para Inglaterra.

-¿Cuáles serían los rasgos principales que extraemos de la literatura de Tolkien?

La literatura de Tolkien reproduce dos cuestiones: la muerte y la inmortalidad. Al hilo de estos temas trata otros como la libertad o las consecuencias del exceso de poder. En La dama blanca hablo de muerte y también de inmortalidad. Por último, un tercer aspecto: la esperanza. Lo que Tolkien pretendía en su literatura es traer luz a un mundo en tinieblas.