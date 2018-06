Visiones de un mundo fragmentado

Hablar actualmente de artistas andaluces en Barcelona como si fueran portadores de unas esencias, que por su lugar de nacimiento los diferenciara del resto de propuestas artísticas en esta ciudad, no tiene demasiado sentido, pero sirve de pretexto para poder reflexionar y escribir sobre dos interesantes proyectos de dos artistas, Julia Llerena (Sevilla, 1985) y Paco Chanivet (Sevilla, 1984) en dos salas programaciones convincentes.

Detenernos a pensar en los usos que hacemos hoy en día de tecnología móvil no es tarea fácil. Seguramente nos cueste reconocer que estamos condenados a la pantalla, inmersos en un rápido circuito de consumo y entretenimiento, de frenesí ante la novedad, de la expectativa constante y de la eterna promesa. Pero también albergamos ciertas esperanzas acerca de que un buen uso de la tecnología mejore nuestras vidas, y es en este momento de dislocación y de rupturas de nuestros ejes de sentido cuando es necesario pararse y pensar, y Paco Chanivet lo hace como él señala, con una cierta "fascinación crítica". Swag, Smile, Selfie, Soft, Sexy, Silicon y Silex es el acrónimo que inicia el título del proyecto y que forma la palabra SSSSSSSilex, haciendo referencia al mineral que por su dureza marcó el desarrollo tecnológico de la Edad de Piedra y que hoy se puede comparar con el silicio, material fundamental para la construcción de los aparatos tecnológicos.

El proyecto, que resultó ganador de la última edición de BCN producció y que el artista ha realizado ex profeso para la Sala Petita de La Capella, está ideado como una especie escenario distópico en el que una serie de instalaciones-esculturas abarrotadas de determinadas referencias nos remiten a nuestra realidad. A una realidad altamente contaminada en la que es difícil de separar lo virtual que nos ofrece la tecnología móvil de lo real, siendo No todo es vigilia la de los ojos abiertos una de las piezas clave de esta exposición: fuente que emana lágrimas artificiales ante el reflejo en el espejo de quien la mira. A su alrededor, material aislante que nos preserva y aparta de cualquier elemento exterior e, incrustados en él, unos ojos que observan cada uno de nuestros movimientos, porque no lo olvidemos, otras de las facetas de la tecnología móvil es el método de control aparentemente soft de la población.

Desde hace ya algún tiempo la Blue Project Foundation, una fundación privada dedicada al arte contemporáneo y situada en el céntrico barrio del Borne, está ofreciendo a la ciudad una buena programación de exposiciones y actividades. La fundación dedica una de sus salas -Sala Project- a proyectos de artistas emergentes y lo hace también a través de una convocatoria pública. Es en este contexto donde se sitúa el proyecto Estrato 0 de Julia Llerena, la segunda propuesta ganadora de este año (la primera fue Gameshow/Playshow de los también andaluces Fuentesal & Arenillas).

La producción de Julia Llerena se puede situar como un intento constante de entender el mundo y, en palabras de la artista, de "acotar el espacio infinito para darle apariencia de habitable". A través de los paseos que la artista da por la ciudad en la que se encuentra, va recogiendo pequeños restos no perecederos (cristales, trozos de madera, filtros de tabaco, etcétera) que después clasifica y ordena en bellas composiciones. Su metodología de ordenación y clasificación de la materia es puramente estética, guiada por las cualidades formales de los materiales y alejada de cualquier cientificismo. Para esta exposición, Llerena ha colocado fragmentos encontrados sobre las Cartas Arqueológicas de Barcelona (listados de los yacimientos arqueológicos de una ciudad y de sus características), como en Estrato 0 (2018) pieza que da nombre a la muestra: sobre una extensa estructura de madera se sitúan las cartas y sobre ellas, la artista superpone los pequeños fragmentos de materia. El resultado, un intento de imaginar otras dimensiones del tiempo, enlaza tres temporalidades: el de cada uno de los fragmentos recogidos, el del yacimiento arqueológico y el de la exposición, que emerge como un tiempo provisional en un estrato 0.

Aunque son dos artistas con proyectos muy diferentes en su formalización, en sus temas de investigación e intereses, algo coincide en ambas exposiciones. Una especie de estupefacción y de desconcierto atraviesa SSSSSSSilex ante un intento de comprender el desarrollo tecnológico y las nuevas sensibilidades que emergen al calor de estos cambios. En el trabajo de Llerena, también un vértigo ante la inconmensurabilidad y la inasibilidad de un mundo fracturado y que se traduce en esa incesante tarea de recolección y ordenación de algunos de sus pedazos. Al fin y al cabo, podría decirse que esta ha sido siempre la labor del artista, tratar de inventar y construir mundos para mostrar cuanto los demás no vemos.