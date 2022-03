Con el tiempo en los talones: ‘thriller’ de conciliación laboral y familiar

La ficha ***** A tiempo completo. Drama, Francia, 2021, 87 min. Dirección y guión: Eric Gravel. Música: Irène Drésel. Fotografía: Victor Seguin. Intérpretes: Laure Calamy, Anne Suarez, Geneviève Mnich, Nolan Arizmendi, Sasha Lemaitre Cremaschi, Cyril Guei, Lucie Gallo.

Convertir los agobios de la vida cotidiana, la presión del trabajo, el transporte y la conciliación entre vida familiar y profesional en una película de suspense progresivamente agobiante hasta el punto de alcanzar un aire kafkiano es el mérito mayor –en gran medida gracias al extraordinario trabajo de Laure Calamy– de esta inteligente película. Con la música electrónica, reiterativa, machacante y obsesiva, de la compositora, intérprete y performer Irène Drésel clavándole las espuelas la película, desde su inicio, se pone al galope. Y conforme progresa se desboca sin riendas que puedan frenarla.

La protagonista vive en el campo, a cierta distancia de París, sin que ello aporte encanto bucólico a su vida. Todo lo contrario. Despertarse temprano, preparar a los dos hijos que saca adelante sin ayuda, correr para coger el cercanías, hundirse en el tráfago parisino para cumplir su agotadora jornada laboral como primera camarera de piso de un hotel de lujo y regreso al punto de partida para reanudarlo todo al día siguiente. Siempre sin tiempo más que para que no se le escape el tiempo. Y todo puede empeorar si se suma una huelga de transportes.

Cuando llegó a la Europa desarrollada la moda americana de dejar las ciudades para vivir en urbanizaciones, en pueblos dormitorio o en el campo (más bien en lo que la aglomeración de chalés deja de él) Gérard Pirés lo trató en Tu de día, yo de noche (1973) basada en la novela de expresivo título –Cuatro horas de transporte al día– de Brigitte Gros. Los precursores americanos ya habían tratado el tema en la espléndida Los Blanding ya tienen casa(1948) de H, C. Potter con unos grandes –como siempre– Cary Grant y Mirna Loy o en la divertida No os comáis las margaritas (1960) de Charles Walters con Doris Day y David Niven. Ambas eran comedias y sus protagonistas, de clase alta. A tiempo completo, rebajando a mínimos el nivel de renta de la protagonista y reduciendo la familia a una divorciada con dos hijos, no es precisamente una comedia. Más bien todo lo contrario: un thriller de persecución cuya protagonista se busca a sí misma sin nunca poder encontrarse mientras le persiguen las agujas del reloj.

Como si fijara una lupa de aumento sobre una de las miles, millones de personas que cada día abarrotan los trenes de cercanías y el metro, Eric Gravel radicaliza su cine social –esta es su segunda película tras la igualmente crítica aunque menos dura Aglaé, a prueba de choque– con esta agotadora representación de la vida (o no vida) de su protagonista, prodigiosamente interpretada por Laure Calamy sin idealizar a su personaje, tejiendo sus derrotas, desalientos, estrategias de supervivencia y resistencia con una verdad humana y un agotador coraje justamente premiado en Venecia. Una gran película inteligente, valiente y necesaria.