"Me he acercado a la literatura como si fuese un acto litúrgico"

–En Laderaseca el mal está muy presente. ¿Todos convivimos con él o hay quien lo busca?

–El mal y sus peligros están presentes a diario, y están causados por personas ambiciosas que carecen de principios morales. Nada los detiene en la consecución de sus objetivos, que generalmente son el dinero, la búsqueda de posición o influencia social o la mayor cota de poder posible. Estas personas existen en todos los estratos sociales, por lo que nadie está a salvo de sufrir esas dentelladas. Ante esto sólo nos queda la formación personal y cultural como escudos para que te hieran lo menos posible, porque indemne nunca se sale.

–En su novela muestra a la familia como un ámbito de unión, pero también de conflicto...

–La familia fortalece a los individuos que la componen porque los vínculos de sangre otorgan protección, sobre todo la que facilitan los padres. Pero no debemos olvidar que en las familias existen las reuniones fraternales en las fiestas, y por otro lado están los repartos de herencias...

–Es inevitable, al leer Laderaseca, encontrar referencias a la actualidad. ¿Cuánto pesa lo real en su novela?

–Los males del mundo siempre se han repetido de forma insistente, siempre el ser humano ha caído en los mismos errores, y por ello las referencias de la novela son trasladables a nuestro presente, como también lo serían a cualquier tiempo pasado. Tengo claro que la realidad siempre supera a la ficción porque un relato tienes que recrearlo en tu mente, mientras que la realidad te suelta la bofetada en plena cara. Y por eso he intentado ser muy crudo, para intentar que la lectura golpeara duro al lector con la idea de conmoverlo.

–¿Qué le empujó a escribirla?

–Andaba buscando una historia para novelarla, pero no encontraba ningún argumento sólido con el que me sintiera identificado. Pero un día conseguí que mi abuela Mariana me contara un suceso familiar del que nadie tenía conocimiento, y me dije: ahí tienes lo que necesitas. Y me empujó a escribirla la deuda moral que tengo contraída con la literatura.

–En el libro hay ambición, incluso obsesión por parte de algunos de sus personajes por cambiar el rumbo de su destino...

–Nacemos con defectos y virtudes. No todos podemos tener facilidad para la música, o para ser capaces de escalar una montaña. Pero algo sí está claro, y es que podemos exprimir esas virtudes para llegar a nuestro límite. Ese límite quizá sea la senda que traemos marcada, pero si no nos esforzamos en alcanzar ese límite es cuando cambiamos nuestro destino desaprovechando las virtudes.

–La geografía ocupa un papel destacado en Laderaseca. ¿Qué le atrajo de ellos?

–La necesidad de buscar las localizaciones adecuadas para que la historia resultase creíble. La novela abarca un gran periodo de tiempo porque se relata la vida de cinco generaciones. La vida de estos personajes se ven influidas por los conflictos de su época, y para ello tenía que ser muy veraz. Tanto la historia de la vega de Granada como la de Sevilla durante los siglos XIX y XX se ajustaban perfectamente al desarrollo que quería de la novela. Y en esos lugares también hay un homenaje a ciertas personas que fueron muy importantes para mí.

–En su novela la tierra es un elemento de construcción social determinante. ¿En qué medida nuestra procedencia influye en nuestra personalidad?

–Cada zona geográfica tiene una cultura intrínseca que tiene que ver con el clima, la religión y sus proezas y miserias. Esa cultura es fruto de siglos de andanzas, por lo que termina impregnando a cada individuo que nace allí y es lo que lo hace reconocible cuando lo ves desenvolverse. En la novela he intentado que todos los personajes sean reconocibles. Por eso los personajes de cada bando familiar están muy arraigados a la tierra que pisan, aunque unos sean extremadamente generosos y otros unos demonios.

–¿Cómo se ha sentido traspasando la frontera del lector y adentrándose en el territorio del escritor? ¿Tiene en mente un nuevo proyecto?

–Me he adentrado en la escritura con todo el respeto del mundo, no quería profanar el sagrado ejercicio de escribir. Tanto he querido respetar a la literatura que he intentado comportarme igual que en un acto litúrgico. Estoy trabajando en una nueva novela que tengo estructurada hasta el último detalle. Y a pesar de que sería mi segunda obra, cada vez que escribo sigo haciéndolo con el mismo respeto que en la primera, tanto que podría comulgar cada vez que suelto la estilográfica.

–Tiene dos minutos para convencer a un posible lector de que entre en una librería y compre su novela, ¿qué le diría?

–Que puede tener la seguridad de que la novela no le dejará indiferente porque está escrita con toda la pasión del mundo. Pero quiero ser honesto, así que desaconsejo que la compren los lectores a los que les gustan los finales felices: si la compran desperdiciarán su dinero. Y su tiempo.