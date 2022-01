Empodera que algo queda (en la taquilla)

La ficha * 'Agentes 355'. Acción, EE UU, 2021, 124 min. Dirección: Simon Kinberg. Guion: Theresa Rebeck, Simon Kinberg. Idea: Jessica Chastain. Música: Junkie XL. Fotografía: Tim Maurice-Jones. Intérpretes: Jessica Chastain, Penélope Cruz, Diane Kruger, Lupita Nyong’o, Fan Bingbing, Sebastian Stan, Edgar Ramirez.

Que actrices tan famosas, algunas de ellas además muy buenas intérpretes, trabajen en una cosita como esta indica como están las cosas en el cine comercial americano. He aquí a Jessica Chastain, a Penélope Cruz, a Diane Kruger, a Lupita Nyong’o y a Fan BingBing –escojan ustedes cuál, además de famosa, es o no buena actriz– para que no falte ninguna representación racial haciendo como que interpretan una especie de cruce entre Misión imposible y Los ángeles de Charlie, dirigidas por el responsable de la que para muchos es la peor entrega de los X-Men (Fénix Oscura), en la que por cierto también trabajaba una Jessica Chastain que, pese a ser una de las actrices que mejor escogen sus papeles, ni puede ni quiere –porque ella es la ideadora de este bodrio– sustraerse del Hollywood que le ha tocado vivir.

Como en los viejos chistes de "iban un americano, un alemán, un francés y un español…", he aquí a agentes de la inteligencia americana, inglesa y alemana más una psicóloga colombiana y una misteriosa oriental recorriendo el mundo para impedir que un arma secreta caiga en malas manos y lo destruya. Muy original, como ven. Hay empoderamiento barato –incluida la referencia del título a una anónima espía verdadera de la Revolución Americana–, acción desatada y ruidosa, viajes por todo el mundo, su mijita de misandria con alguna patada en la espinilla a las películas de espías masculinos… Y nada más.