El Festival de Nueva York proyectará 'Alcarràs' y 'Pacifiction'

Las películas españolas Alcarràs, de Carla Simón, y Pacifiction, de Albert Serra, tendrán su estreno estadounidense en el próximo Festival de Cine de Nueva York (NYFF), donde forman parte de un cartel de 32 películas inéditas o destacadas en certámenes recientes.

Así lo anunció en un comunicado la organización, Film at Lincoln Center, que entre el 30 de septiembre y el 16 de octubre celebrará el 60 aniversario de este festival mostrando filmes procedentes de 18 países en salas repartidas por toda la Gran Manzana.

White Noise, de Noah Baumbach, abrirá el evento y The Inspection, de Elegance Bratton, bajará el telón; mientras que el documental All the beauty and the bloodshed, de Laura Poitras, será la pieza central, y habrá una emisión especial de Armageddon Time, de James Gray.

El director artístico del NYFF, Dennis Lim, señaló que este año se destaca "la capacidad sin límites para la renovación que tiene el cine", lo que se refleja en el debut de varios cineastas, los nuevos trucos de los veteranos y las formas de expresión y representación de otros muchos.

La organización señaló varias triunfadoras del festival de Cannes, como Stars at Noon de Claire Denis, o Aftersun, de Charlotte Wells; la ganadora del Oso de Oro en la Berlinale Alcarràs, de Carla Simón, o el documental vencedor de Sundance All that breathes, de Shaunak Sen.

Asimismo, aparecen directores que muestran sus películas por primera vez, como Margaret Brown (Descendant) o Laura Citarella (Trenque Lauquen), junto a otros que repiten, como Hong Sang-soo, que presenta The novelist's film y Walk Up, y Albert Serra, con Pacifiction, que continúa su carrera internacional tras estrenarse en Cannes.