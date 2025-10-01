Ángel Nepomuceno presenta este jueves su nueva novela en el Ateneo de Sevilla

¿Qué nos enseñan los libros olvidados, aquellos que nadie toma en préstamo y que parecen condenados al silencio? Esa es la pregunta que late en el corazón de Los sabios conocen el futuro, la última novela de Ángel Nepomuceno, que se presentará este jueves 2 de octubre a las 19:00 horas en el Excmo. Ateneo de Sevilla.

La obra, publicada por Extravertida Editorial, se adentra en el papel de la educación en la sociedad del conocimiento a través de un relato tan inquietante como filosófico. Un profesor de literatura recibe de un misterioso bibliotecario, Braulio, un conjunto de fichas y apuntes extraídos de libros nunca leídos. A partir de ahí, escribe doce relatos interconectados que se deslizan entre lo fantástico, lo costumbrista, la ciencia ficción y la reflexión filosófica. Pero la desaparición de Braulio convierte la narración en un enigma que cuestiona los límites entre lo real y lo imaginado.

“Quise escribir una novela que uniera la pasión por los libros con la necesidad de hacernos preguntas esenciales sobre el saber y el futuro”, explica Nepomuceno. “La inspiración me vino de un poema de Kavafis que dice que los sabios conocen el futuro porque conocen el pasado. Esa idea de permanencia me parecía crucial en un tiempo donde todo parece efímero”.

El acto contará con la participación del escritor y crítico literario Antonio Molina Flores, quien presentará el libro. Desde la editorial revelan que Los sabios conocen el futuro, “es una obra inclasificable, que mezcla géneros y obliga al lector a enfrentarse con las paradojas de nuestro tiempo. Es, además, un homenaje a los libros que esperan pacientemente en las estanterías, aguardando a que alguien los descubra”.

Con un estilo que se mueve entre la narración y el ensayo, Nepomuceno invita a reflexionar sobre temas como el valor de la razón, la función de la ficción en la búsqueda del conocimiento, la paradoja del mentiroso, los argumentos ontológicos o el exilio intelectual.

La presentación en el Ateneo de Sevilla será, más que un simple acto literario, una invitación a conversar sobre el poder transformador del conocimiento.