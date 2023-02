Un paso entre tocar en la Plaza del Sol y tener medio millón de oyentes mensuales

El cantante madrileño Sebastián Cortés cogió su guitarra con 15 años y se trasladó al centro de la capital para tocar delante de los desconocidos que decidieran pararse a escuchar entre trayecto y trayecto. Actualmente, con 21 años, ha fichado por un gran sello discográfico y cuenta con una media de oyentes mensuales que supera los 500.000. Hace un año sacó su primer álbum, Canciones que hice en mi habitación, que presentará el próximo viernes 17 de febrero en la sala sevillana Fun Club. El estreno es doble. Este mismo día lanzará una nueva mixtape, previa a su segundo trabajo, con el título Cuando me tocas.

–¿Cómo dio sus primeros pasos en la música hasta alcanzar el medio millón de oyentes cada mes?

–Con 13 años mis padres me regalaron un piano y, aunque me gustaba, no terminaba de disfrutarlo tanto como la guitarra que era el instrumento que quería aprender a tocar desde pequeño. Conseguí dinero y con 14 me compré una. El cantar salió natural. Hice mucho directo en Periscope, red social que en ese momento estaba de moda, y me tapaba la cara para que nadie supiese quién era y vi que a la gente le gustaba mucho. Un día subí un cover a Instagram mostrando mi cara, porque al principio lo llevaba bastante en secreto porque me daba vergüenza.

–A pesar de la timidez, ha tocado en la calle.

–Desde los 15 hasta los 18 tocaba en la Plaza del Sol y en la calle Preciados de Madrid. Lo combinaba con presentarme a diferentes castings de formatos talent. El primer día que toqué en la calle gané bastante dinero y todo se desarrolló de forma natural. Es verdad que me da más vergüenza cantar delante de cuatro amigos a hacerlo delante de desconocidos. Además, te permite conocer a otros artistas, aprendes, enseñas y te vas nutriendo de eso.

–Compone, produce y canta. ¿Con qué disciplina se siente más cómodo?

–Por el momento en el que estoy ahora, me apetece más cantar y tocar porque se acercan mis conciertos. Por otro lado, estoy trabajando en el siguiente álbum y puedo combinar y disfrutar de las tres disciplinas. El poder estar en mi casa, que nadie me moleste y tocar una guitarra con un ordenador para hacer cualquier tipo de música, no me lo puede dar un directo. Es algo terapéutico. Tampoco hay nada igual que un concierto y que la gente sepa tus canciones. Es incomparable. Cada cosa tiene su momento.

–Tiene canciones indies, otras más electrónicas, otras que son puro pop. Entiendo que no se encasilla en ningún género, pero ¿con cuál fluye de una forma más natural?

–Me siento muy cómodo haciendo una canción con un guitarra solo y también haciendo un tema electrónico. Al final vengo de una generación que, por culpa de la globalización, no sucede lo mismo que antes cuando el rockero se quedaba en el rock o el rapero en el rap. Cada género me lleva un sitio diferente.

–¿Qué opina sobre los prejuicios de algunos artistas a firmar con una gran discográfica?

–Firmar con una multinacional no implica ser mainstream. Cuando llegas a una discográfica tienes que hacerlo con un proyecto. En mi caso, no me he sentido presionado para hacer una música que no me representase y conmigo son bastante plausibles y abiertos. Si hay que no me gusta, no se hace y no tengo ningún tipo de ataduras. Entiendo que haya prejuicios, pero es tan lícito ser un artista independiente como estar firmado. Al final, cada uno aprovecha las oportunidades y los recursos como mejor le convienen.

–En 2021 lanzó su primer álbum, 'Canciones que hice en mi habitación'. ¿Cómo lo confeccionó?

–Fue un proceso agridulce. Agrio porque tuve problemas con unas personas con las que trabajaba que dificultaron el proceso de hacer el disco. En cuanto a lo dulce, pues creando haciendo canciones por primera vez y estaba en un momento muy creativo de mi vida. Fue una experiencia bastante divertida, porque no es como cuando llevas mucho tiempo haciendo música y puedes esperar el resultado. De repente, enseñas tus nuevas canciones por primera vez a amigos y es un proceso especial. Aunque no sean las mejores, aprendes mucho. Es cierto que no fue un proceso muy largo, porque compongo muchísimas canciones y muchas se quedan sin sacar. Además, trabajo por oleadas: me pueden salir tres canciones en una semana o, de repente, pasar dos meses sin tener ningún tema.

–¿Funciona mejor sacar varios sencillos sueltos antes que un álbum?

–Los singles triunfan más que los álbumes, pero depende del artista y del tipo de música que haga. Esta tendencia se da porque la música se consume muy rápido. No creo que haya una fórmula exacta, sino que depende de muchísimos factores. Nadie puede negar que el proceso de trabajable un álbum es muy bonito y disfrutable de hacer. Lo trates como lo quieras tratar, ya sea con un nuevo concepto o con una recopilación de canciones. El consumidor también agradece esta organización.

–¿En qué estás trabajando?

–Estoy realizando mi nuevo álbum, que tendrá un concepto más claro que este. Por otro lado, la mixtape que voy a lanzar no tiene no tiene nada que ver con el primer disco, es un estilo rockero-electrónico. Es verdad que se me ha catalogado muchas veces como un artista que hacía bedroom pop o lo-fi, pero soy más que eso. Soy un artista pop y puedo hacer lo que quiera.