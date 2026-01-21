Carlos Flores, nuevo director del Archivo General de Indias.

El nuevo director del Archivo General de Indias, el hasta ahora director del Archivo Histórico Provincial de Toledo, Carlos Flores Varela, llegará a su nueva responsabilidad, en Sevilla, con el ánimo de "mirar, observar y aprender" de todos lo que trabajan en este archivo, del que ha destacado su gran "visibilidad" nacional e internacional.

Flores Varela explicó a Efe tras la publicación en el BOE de su nombramiento como director del Archivo General de Indias que se trata de "un archivo que lleva funcionando muy bien" desde finales del siglo XVIII y ha destacado la gran profesionalidad del personal que allí trabaja.

"Lo primero que voy a hacer es enterarme bien de cómo funciona y ver qué es lo que se podría mejorar. Siempre se puede mejorar o cambiar algo, pero lo primero que haré es mirar, observar y aprender de la gente que está aquí, que lleva mucho tiempo, que conoce perfectamente la institución por dentro", apuntó Flores Varela, quien ha precisado que "la intención es que el Archivo de Indias funcione mejor de lo que ya funciona. Y funciona muy bien".

Carlos Flores Varela (Sevilla, 1966) ha sido director del Archivo Histórico Provincial de Toledo (AHPTO) durante 16 años en dos etapas, entre 1995 y 2000 y entre 2014 y 2026, y se incorporará a la dirección del Archivo General de Indias el próximo día 27.

Precisamente del Archivo de Indiasdestacó que "tiene una proyección internacional que es un gran reto", además de que "forma parte del paisaje" de Sevilla e incluso del turismo de la ciudad, un aspecto que también hay que gestionar. "Tiene algo que pocos archivos en el mundo tienen y es una representatividad, una visibilidad enorme", señaló.

Flores Varela lamentó que los archivos se han incorporado "un poco tarde" a la difusión de sus fondos en comparación con otras instituciones como bibliotecas o museos, y abogó por mostrar a la ciudadanía lo que hay en los archivos sin necesidad de que pidan el documento, que es la forma tradicional de conocer sus contenidos.