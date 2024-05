Continúan las protestas por el estado del Conservatorio de Danza de Sevilla

La comunidad educativa del Conservatorio Profesional de Danza Antonio Ruiz Soler de Sevilla, se ha manifestado este jueves, nuevamente, frente al Parlamento de Andalucía, con el apoyo de los sindicatos de enseñanza y con consignas y bailes por sevillanas, para denunciar que la situación en el centro "es límite".

La lucha de estudiantes y profesorado empezó hace años cuando el centro, ubicado en los antiguos pabellones de Argentina y Guatemala construidos para la Expo del 29, no daban ya cabida a todo el alumnado. La solución fue llevarse a las enseñanzas básicas a un colegio a más de 5 kilómetros de dichas instalaciones, segregando dichas enseñanzas de las enseñanzas profesionales, "lo que dificulta la relación y la coordinación entre alumnos y docentes", explica la nota enviada desde el entorno del Conservatorio.

Según indican los afectados, "las instalaciones principales tienen numerosos problemas: falta de climatización, falta de insonorización y suelos inadecuados para la danza en algunas aulas, lo que provoca lesiones tanto en alumnado como docentes. A esto se le suma el peligro de desprendimiento de aleros y de numerosas grietas".

Aunque la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional Patricia del Pozo informó de ciertos arreglos en el edificio para este 2024, opinan los manifestantes, "esto no son mas parches a una situación insostenible, toda la comunidad educativa necesita un centro nuevo y digno para las enseñanzas de danza en Sevilla. Las instalaciones no cubren las necesidades del alumnado. No se pueden asear correctamente por falta de instalaciones higiénicas, adolecen de comedor, no existe ni biblioteca, ni área de estudio y tienen numerosas barreras arquitectónicas, lo que dificulta su estancia en el conservatorio", enumeran. Recientemente se ha llevado a cabo en el edificio una inspección técnica, añade el comunicado, "y ha sido desfavorable igual que la última que se realizó en el 2011".

Por último, en la nota expresan "la despreocupación por las obras de arte arquitectónicas y pictóricas, como es el caso de los lienzos del artista Gustavo Bacarisas que se encuentran en un pésimo estado", y la falta de personal laboral en "las instalaciones que añade inseguridad a la comunidad educativa".

"Por todas estas razones", concluyen, "familias, alumnado, sindicatos y profesorado van a seguir luchando por unas instalaciones dignas y porque la danza no se muera en nuestra ciudad".