Reescritura de la leyenda artúrica

Ficha **** 'El caballero verde'. Aventuras-fantasía, EEUU-Can-Irl, 2021, 129 min. Dirección y guion: David Lowery. Fotografía: Andrew Droz. Música: Daniel Hart. Intérpretes: Dev Patel, Barry Keoghan, Alicia Vikander, Ralph Ineson, Kate Dickie, Erin Kellyman, Joel Edgerton, Sarita Choudhury, Sean Harris.

No es fácil predecir los caminos del cine de David Lowery, que ha pasado del western moderno, sensorial y fugitivo (En un lugar sin ley) a los fantasmas melancólicos de sábana blanca (Ghost story), de las aventuras crepusculares de un ladrón vocacional (The old man and the gun) a esta personalísima revisitación en clave de autor de la leyenda artúrica y un poema anónimo medieval donde lo espectral, lo fantástico y lo onírico se apoderan de cualquier registro épico o aventurero de batallas, conquistas y heroicidades de capa y espada.

El caballero verde es la historia de un viaje interior hacia el valor y la búsqueda de la identidad, una identidad propia, singular, reescrita en la piel mestiza, la duda constante, la mirada acuosa y la ambigüedad de Dev Patel, del joven Gawain, sobrino del Rey Arturo y futuro heredero de su corona, en su solitario peregrinaje de méritos por un paisaje embarrado, húmedo y boscoso en el que realidad y sueño se confunden a cada etapa, un paisaje de brumas y sombras en el que acechan bandidos y alimañas, gigantes con pechos y mujeres sin cabeza, brujas seductoras y, cómo no, ese caballero verde que lo espera al final del trayecto después de retarlo y anunciarle su destino en un primer encuentro.

Lanzada a su condición de alucinado quest existencial, El caballero verde no cede en su vocación de hacer de cada episodio y cada secuencia un pequeño teatro de formas, un espacio-tiempo suspendido, sin apenas necesidad de palabras y con entidad propia donde el camino se reinicia a cada despertar y la compañía de los fantasmas y la magia se naturalizan de manera tan explícita como visualmente deslumbrante. A la postre, en una inesperada última secuencia de síntesis, el vértigo de una vida pasa raudo ante nosotros a través de una mirada que se sabe ya postrera.