Una obsesión norteamericana

Ficha *** 'JFK: Caso revisado'. Documental, EEUU, 2021, 118 min. Dirección: Oliver Stone. Guion: James DiEugenio. Fotografía: Robert Richardson. Música: Jeff Beal.

Treinta años después de JFK: Caso abierto, posiblemente su mejor película, Oliver Stone regresa al magnicidio del presidente John F. Kennedy en formato documental e intentando aportar más datos y fuentes, ahora por fin desclasificados y accesibles, que puedan completar su versión de los hechos ya expuesta en aquella ficción y, sobre todo, refutar radicalmente la versión oficial de la Comisión Warren que certificaba a un asesino único (Lee Harvey Oswald) y sostenía la famosa y a todas luces inverosímil teoría de la bala mágica.

Stone maneja con cierto espíritu trilero la retórica del thriller documental y ensambla con astucia y efectismo sus abundantes materiales de archivo y los testimonios expertos en un montaje ágil y dinámico impulsado y subrayado dramáticamente por la música de Jeff Beal. El resultado, sin duda entretenido y de digestión rápida, es un formato didáctico y algo redundante al que tal vez le hubiera venido bien algo de reposo en la presentación de sus documentos y pruebas incriminatorias de la más que probable participación de la CIA y el FBI en el complot interno que acabó con la vida del presidente en Dallas un 22 de noviembre de 1963.

Al fin y al cabo, este JFK: Caso revisado no termina de revelar la responsabilidad última del crimen, sino que insiste, siguiendo el hilo de los investigadores, forenses, políticos y periodistas que llevan estudiando a fondo el caso desde hace casi 50 años, en señalar que la verdad oficial que conocemos no responde sino a una compleja cadena de contradicciones, falsificaciones, encubrimientos, intentos previos y movimientos en las altas esferas del poder del viejo orden para derrocar por la vía expeditiva al que, a los ojos siempre algo idealistas de Stone, fue el mejor presidente (norteamericano) de todos los tiempos y el que, de no haber sido asesinado, hubiera cambiado el destino del mundo y su geopolítica.