Celebración de la chispa

Ficha *** 'The Sparks Brothers'. Documental, Reino Unido, 2021, 136 min. Dirección y guion: Edgar Wright. Fotografía: Jake Polonsky. Con: Ron y Russell Mael, Edgar Wright, Beck, Flea, 'Weird Al' Yankovic, Steve Jones, Neil Gaiman, Patton Oswalt, Jason Schwartzman.

Vaya por delante una confesión tal vez imperdonable de quien ha creído ser siempre un buen melómano y conocedor de los hitos básicos de la historia del pop-rock. Nada sabía de Sparks, la banda de los hermanos norteamericanos Ron y Russell Mael, antes de este glorioso año 2021 de doblete y regreso a la actualidad con la música, las canciones y el libreto para Annette, de Leos Carax, y este documental que les rinde (merecido) homenaje dirigido por uno de sus muchos fans, el popular director británico Edgar Wright (Zombis party, Baby driver o la inminente Última noche en el Soho).

Para ser del todo sinceros, sí que me sonaba alguna de sus canciones, pero nunca les puse nombre ni cara a sus autores hasta ver este trabajo, celebración pop en toda regla, con el que Wright y otros seguidores irredentos del dúo, 25 discos desde 1971 hasta la fecha, creadores de un puñado de temazos pop (Wonder girl, This town ain’t big enough for both of us, Something for the girl…) que parecen haber ido siempre un poco por delante de su tiempo, autores de letras sardónicas y cierto ramalazo operístico y pareja de aspecto más que ambiguo y singular, véase ese bigotillo hitleriano de Ron, reconocen el talento, la continuidad y los constantes giros y progresiones de su trayectoria, siempre hacia caminos de cierta experimentación en los márgenes del pop.

Un generoso archivo televisivo, la participación y los divertidos testimonios autoparódicos de los hermanos, también la de conocidos admiradores de su trayectoria como Beck, Flea, Jason Schwartzman o el propio Wright, o de miembros y colaboradores de sus distintas bandas a lo largo de los años, se ven también salpicados de festivas animaciones que completan un recorrido cronológico y discográfico por su carrera hasta estos últimos años de preparación de Annette como gran proyecto cinematográfico de quienes ya quisieron colaborar con Tati o hacer un filme musical sobre Bergman.

The Sparks Brothers cumple así una doble función de iniciación y masajeo para fans con un potente y ameno despliegue discursivo al que tal vez solo puede afeársele ese excesivo metraje sin duda fruto del entusiasmo y la minuciosidad de sus creadores.