Triunfo de Alana y Cooper, traspié de Anderson

La ficha ** 'Licorice Pizza'. Comedia dramática, EEUU, 2021, 133 min. Dirección y guion: Paul Thomas Anderson. Música: Jonny Greenwood. Fotografía: Paul Thomas Anderson, Michael Bauman. Intérpretes: Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper, Ben Safdie, Maya Rudolph, Joseph Cross.

La extraordinaria carrera creativa ascendente de Paul Thomas Anderson nos hizo soñar a todos –en principio a unos pocos y película tras película a muchos– con ese fenómeno tan raro como estimulante de asistir al nacimiento y despliegue de un talento creativo superior. Si Sidney (1996) –su debut– era inteligente y conmovedora en su intemperie emocional, la siguiente Boogie Nights (1997) era un festival de gran cine: original, potente y descarnado con algún desolador toque de emoción. Después explotó Magnolia (1999) que lo consagró como uno de los nombres mayores del actual cine americano, si no el mayor –para algunos entre los que me cuento– junto a Terrence Malik, que un año antes, tras un largo retiro, había vuelto al cine con La delgada línea roja. La extravagancia de autor de Embriagado de amor (2002) supuso para unos un acierto y para otros un traspié, un capricho, una tontería inflada, que no redimida, por un estilo visual impecable. La posterior Pozos de ambición (2007) fue la consagración definitiva de uno de esos pocos directores capaces de renovar el lenguaje cinematográfico y provocar el delicioso vértigo de asistir al estreno de una obra maestra que de seguro entrará en la más exigente historia del cine. Tras ella The Master (2012) bajaba grados de intensidad, pero mantenía la fuerza dramática y creativa. Y punto. Puro vicio (2014) era un juego tan brillante como hueco y El hilo invisible (2017) otro juego, en este caso dramático, tan poderoso en sus intenciones y sus imágenes como pobre en sus resultados. No para todos, desde luego: el P. T. Anderson posterior a The Master dividió a la crítica en una mayoría entusiasta que aplaudía todas sus faenas y una minoría que se sentía cada vez más decepcionada. No porque le desconcertara su audacia creativa sino por lo contrario: en ninguna de sus películas posteriores reconocía la fuerza dramática, la potencia visual y el sabio manejo de la desmesura trágica o grotesca en la que se insertaban instantes de pura y sencilla emoción.

Con Licorice Pizza da un giro a su filmografía –aunque sin perder el hilo de Embriagado de amor– proponiendo un ejercicio de nostalgia no lastrada por el tópico "todo tiempo pasado..." . Una recreación vital, luminosa, juguetona e imprevisible del amor en la adolescencia y la juventud. Gary se enamora perdidamente de Alana. El problema es que él tiene 15 años y ella 25, agravado porque él es una rara mezcla de madurez precoz y entusiasmo bobo dispuesto a conquistar el mundo, y ella una precoz amargada que no encuentra su lugar en el mundo ni tiene claro cuál pueda ser. Tonos luminosos en la fotografía, un montón de canciones de la época, múltiples referencias a las películas de jóvenes de la segunda mitad de los 60 y los primeros setenta tipo The Knack de Lester, El graduado de Nichols o Ya eres un gran chico de Coppola (hasta con secuencias de montaje unidas por una canción o apoteosis romántica final con cámara lenta y encuentro bajo la marquesina de un cine en el que se proyectan –hay muchos guiños cinéfilos– Vive y deja morir y Fríamente, sin motivos personales).

Anderson ha encontrado a dos intérpretes perfectos. Ellos son la razón de ser de esta película

Hasta aquí bien. Sobre todo, porque Anderson ha encontrado los intérpretes perfectos que despliegan dos asombrosas interpretaciones: Cooper Hoffman (hijo del grandísimo y malogrado Philip Seymour Hoffman) y Alana Haim (miembro del grupo musical Haim, montado junto a sus hermanas). Con ambos tiene el director una íntima relación: trabajó con el padre de Cooper en Sidney, Boogie Nights, Magnolia, Embriagado de amor y The Master, y ha dirigido varios videoclips del grupo de Alana, además de ser amigo y vecino de la familia. Cooper tiene las hechuras físicas e interpretativas del padre, lo que no es poco decir. Alana es la promesa de una heredera de Meryl Streep, lo que tampoco es poca cosa. Ambos son la razón de ser de la película y la única para verla. Porque lo demás flojea a causa de la inclusión de unas subtramas que pretenden ser originales y divertidos guiños meta cinematográficos para que los cinéfilos se den codazos y suelten risitas de reconocimiento. Los peores son los episodios del peluquero y productor Jon Peters, interpretado por Bradley Cooper, y el de las recreaciones, con nombres cambiados, de William Holden y el director Mark Robson interpretados por Sean Penn y el cantante y compositor Tom Waits. Son innecesarios caprichos de Anderson que juegan la carta del disparate paródico, uno de los fuertes del director, que aquí solo logra el brillo cruel de la caricatura con la recreación de la grabación de un show televisivo de Lucille Ball (aquí también con nombre falso) muy bien interpretada por la actriz y cantante Christine Ebersole. Se habrá divertido mucho con estos juegos, pero lastran su película que, en sus peores momentos, recuerda el bodrio de Tarantino Érase una vez en Hollywood.