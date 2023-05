Un Marlowe zombi en un vacío ejercicio ‘retro’

La ficha * 'Marlowe'. Intriga, Irlanda, 2022, 109 min. Dirección: Neil Jordan. Guion: William Monahan. Música: David Holmes. Fotografía: Xavi Giménez. Intérpretes:

Liam Neeson, Diane Kruger, Jessica Lange, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Alan Cumming, Danny Huston, Ian Hart, Colm Meaney, Daniela Melchior, François Arnaud.

Si Marlowe ha sido interpretado en la década de oro del cine negro por Dick Powell bajo la dirección de Edward Dmytryk (Historia de un detective, 1944), por Robert Montgomery en la película dirigida por el propio actor con el alarde (cansino) de estar íntegramente rodada en cámara subjetiva (La dama del lago, 1946) y sobre todo por Humphrey Bogart en una de tantas obras maestras de Howard Hawks (El sueño eterno, 1946), hay que pensárselo más de dos veces antes de abordar a este personaje. Nadie, tras estas películas, las ha igualado. Sobre todo a la de Hawks.

La historia nos enseña dos cosas. La primera es que nadie ha superado la interpretación de Bogart como Marlowe, en posteriores versiones de las novelas de Raymond Chandler interpretado por James Garner, Elliott Gould, Robert Mitchum y James Caan. La segunda es que la peor decisión que puede tomarse es recrear los años 40 intentando imitar el cine negro clásico. Por eso la mejor -aunque tampoco para tirar cohetes- de las películas basadas en novelas de Chandler protagonizadas por Marlowe es la de Altman, Un largo adiós (1973), porque llevó la acción a los años 70. Solo Polanski ha logrado crear con su propia estilo una obra maestra negra inspirándose (no copiando) el del cine negro clásico de los 40 en Chinatown (1974), en coincidencia con las igualmente extraordinarias El Padrino I y II (1972 y 1974) que también creaban algo nuevo a partir del legado del cine de gánsteres.

El guión de Marlowe no se basa en una obra de Chandler sino del reputado escritor de novela negra Benjamin Black (seudónimo de John Banville), estirador del universo del maestro creador de Marlowe por encargo de sus herederos. No sé (ni sabré) si la novela vale la pena. La película, desde luego, no. No solo se trata de la evidente distancia de talentos entre Chandler y Black, Bogart y Neeson y Jordan y Hawks, sino sobre todo por lo inadecuado de recrear los años 30 -no de crear a partir de su estética cinematográfica, como hicieron Polanski y Coppola- con un tono de homenaje de bordea la parodia; y de intentar reproducir diálogos cínicos y réplicas cortantes con el mismo resultado que separa el teatro histórico en verso decimonónico de el del siglo XVII. El cine negro clásico fue temática y estéticamente hijo de su tiempo. Esto, en cambio, es un pastiche retro.

Neeson y Kruger hacen lo que pueden, pero sus diálogos recuerdan a 'La venganza de Don Mendo' en plan cine negro

El veterano, irregular y a veces muy interesante Neil Jordan acertó al crear un cine negro personal en Danny Boy (1982), Mona Lisa (1986) y sobre todo El buen ladrón (2002), buen remake no servil de Bob le flambeur del maestro de maestros del cine negro Jean Pierre Melville, sus mejores películas junto a Juego de lágrimas (1992) y El fin del romance (1999). Pero esta vez se ha equivocado al caer en la trampa y el vacío de la imitación retro. Lo mejor de la película es la reaparición de la gran Jessica Lange (de talento superior a su filmografía), a la que no recuerdo haber visto en una película a su altura desde Flores rotas de Jarmush, y de eso hace ya dos décadas. Sea para ella la estrellita. Neeson y Kruger hacen lo que pueden, pero sus presencias y diálogos suenan un poco a La venganza de don Mendo en versión cine negro. Quizás como un guiño al maestro de El halcón maltés, Cayo Largo y La jungla de asfalto aparece su hijo Danny Huston.