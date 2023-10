El cuerpo de un actor

La ficha **** feSt. Memoria de Pichón. Cía de Andy Gamboa. Intérprete y creador: Andy Gamboa. Iluminación y sonido: Andy Gamboa y Fabio Pérez. Teatrino y figuras de papel: Andrea Fernández. Jefatura de escena: Sandra Arguedas. Producción:: Andy Gamboa. Lugar: Teatro Viento Sur. Fecha: Jueves, 06 de octubre de 2023. Aforo: Casi completo.

Es curioso que los diseñadores de la imagen del fest 2023 hayan recurrido, este año, al limbo y a lo etéreo para enmarcar la programación del Certamen. No creo que imaginaran que la realidad les fuera a robar el protagonismo. Una ciudad, Sevilla, que está entrando en el limbo de las decisiones inexplicables: un Teatro Lope de Vega cerrado sine die y con una programación, parafraseando a Pirandello, en busca de teatro; un festival de cine indefinido con un director ausente, reducido a cinco días, sin películas de concurso,… Pero, sobre todo, sin establecer unas explicaciones como si los habitantes de esta ciudad fuéramos menores de edad.

Afortunadamente, la edición de 2023 del Festival de Artes Escénicas de Sevilla, fomentado por la cultura de base representada por las salas de teatro privadas abrió ayer sus puertas con una extensa y variada programación que responde a la incansable e inagotable energía de un sector, el cultural de las artes escénicas, que no desfallece por más maltrato que reciban.

Dos obras, una comedia, Empoderaras de la compañía Las Raras en la Sala Cero Teatro que ha agotado las localidades en todas sus funciones y un drama, con tintes de autoficción, Memorias de Pichón en Teatro Viento Sur que tuvimos la satisfacción de ver ayer y que presagia un certamen de enorme calidad.

Con la sala prácticamente llena, Andy Gamboa, actor y creador costarricense, nos saluda al entrar al patio de butacas y entabla un diálogo con el público aparentemente improvisado pero que lo va llevando, de manera muy sutil, a su marca para empezar el espectáculo. Nos recibe una presencia de actor curtido, trabajado, con una voz de tenor que embriaga. Nos advierte que no va a ‘traducir’ el texto, que quiere que vivamos ese español costarricense con el que ha sido creado y, es cierto, las palabras van fluyendo con una música interna en la que, aunque no entendamos algunos vocablos, el trabajo gestual y el contexto hace que no perdamos nada de este cuento realista que convierte a Memorias de Pichón en un relato desgarrador y lleno de poesía.

Gamboa nos habla de su familia, de la muerte de su hermano pequeño que nació niño y murió sirena, de su madre, la que lo sabe todo, de sus hermanos, desde el que se fue a Estados Unidos y a su vuelta no lo acepta porque es homosexual, hasta sus otros hermanos que han hecho un frente común. Pero el protagonista es el padre. Un hombre rudo, alcohólico, que maltrata a su madre. El niño Andy quiere que su padre esté orgulloso de él, quiere meter goles cuando juega al fútbol, aunque no lo va a tener fácil.

El actor Gamboa, a ras del suelo, comienza a dar vida a todos estos personajes. En cada momento vemos al pobre niño ahogado en el mar, a la madre que lamenta su muerte y, sobre todo, al padre, ese antihéroe, que sufre la pérdida culpando a los demás.

El trabajo gestual de Gamboa es soberbio, el dominio sobre su cuerpo, la expresividad de su rostro, la modulación de su magnífica voz hace que el espectáculo transcienda porque estamos ante un maestro.

Los equilibrios, una verdadera coreografía, que logra con un balón hacen de su técnica un verdadero arte que embobó al público. Son personajes anónimos, llenos de taras que han formado al actor y a los que homenajea desde de una verdad tan dolorosa que nos hace estremecer.

No se abusa de la miseria. Los recuerdos son los de un niño, ahora actor. Hay paz en este cuento que le marcó la vida

Gamboa lleva 24 años explorando e investigando en Costa Rica, El Salvador, México, Cuba… Memoria de Pichón, estrenada hace seis años, es la primera obra de la trilogía formada por Autopsia de una Sirena y Señor de Señores.