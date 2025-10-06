El Festival de Sevilla concederá el Giraldillo de Honor a Alberto Rodríguez

Unos días después de anunciar el Girladillo de Honor a la actriz francesa Juliette Binoche, el alcalde de Sevilla José Luis Sanz ha desvelado la otra figura que recibirá la misma distinción: el cineasta Alberto Rodríguez. "Ha sabido mostrar como nadie las mil caras de Sevilla y transformar nuestra ciudad y su imaginario en un universo cinematográfico infinito. El Festival de Sevilla homenajeará con el Giraldillo de Honor a uno de nuestros vecinos más queridos: el director Alberto Rodríguez", escribió Sanz este lunes en su cuenta de X.

Rodríguez, que cuenta a sus espaldas con una impresionante trayectoria en la que destacan títulos como La isla mínima, triunfadora en los Goya, o Modelo 77, afronta ahora un estimulante momento de madurez. El realizador hizo doblete en el pasado Festival de San Sebastián, donde presentó Los tigres, un thriller sobre buzos industriales rodado en Huelva y protagonizado por Antonio de la Torre y Bárbara Lennie, y Anatomía de un instante, recreación del 23-F y adaptación de la novela homónima de Javier Cercas.