Juliette Binoche, Giraldillo de Honor del Festival de Sevilla

El Festival de Cine Europeo de Sevilla entregará durante su próxima edición, programado entre el 7 y el 15 de noviembre, el Giraldillo de Honor a la actriz francesa Juliette Binoche, que presentará también su debut como directora. El certamen define a la intérprete como "uno de los rostros más admirados y versátiles del cine europeo" y recuerda su impresionante currículum: presidenta de la Academia del Cine Europeo, ganadora del Oscar, de varios premios César del cine francés, de la Copa Volpi de Venecia, el Oso de Plata de Berlín, y el Goya Internacional de la Academia Española, Binoche "ha trabajado con directores esenciales como Jean-Luc Godard, Krzysztof Kieślowski, Michael Haneke, Abbas Kiarostami, Claire Denis o Olivier Assayas, consolidando un prestigio internacional que la sitúa entre las grandes intérpretes de nuestro tiempo".

Fue en Sevilla donde Binoche recibió hace dos años el Goya Internacional, en una ceremonia en la que recordó a Carlos Saura, fallecido la víspera de aquella gala, y a Sevilla volverá en noviembre para recoger el Giraldillo de Honor a toda su carrera. Además, el público de Sevilla tendrá la oportunidad de descubrir su faceta como realizadora: Binoche presentará In-I in Motion, su primer trabajo como directora, un documental que nace de su colaboración con el coreógrafo Akram Khan, y que tras su presentación en el Festival de San Sebastián llegará ahora a Sevilla.

“Conceder el Giraldillo de Honor a Juliette Binoche es un reconocimiento a una de las artistas más libres, valientes y versátiles del cine europeo. Su trayectoria, marcada por la generosidad y la búsqueda constante de nuevos lenguajes, ha inspirado a generaciones de cineastas y espectadores en todo el mundo. Para el Festival de Sevilla es un privilegio inmenso recibirla y acompañarla en este nuevo capítulo de su carrera, ahora también como directora”, declaró Manuel Cristóbal, director del Festival.