Dentro y fuera de la Historia

La ficha *** 'La fotógrafa corsa'. Drama, Francia, 2024, 112 min. Dirección: Thierry de Peretti. Guion: Jeanne Aptekman, Thierry de Peretti. Fotografía: Josée Deshaies. Intérpretes: Clara-Maria Laredo, Louis Starace, Marc-Antonu Mozziconacci, Barbara Sbraggia.

Thierry de Peretti ha hecho de Córcega y su convulsa historia reciente el territorio ficcional recurrente para un cine de trasfondo político que se empapa de las formas de lo real pero que también se distancia de ellas gracias a una puesta en escena estilizada.

Los apaches, Una vida violenta y, sobre todo, Un escándalo de Estado, mostraban a un cineasta con pleno dominio de recursos y a un cronista de las intricadas relaciones entre política, violencia e intimidad que cristalizan ahora, a lo largo de un relato que abarca veinte años, en la historia de una joven fotógrafa situada en el epicentro de las reivindicaciones, la agitación social y el terrorismo independentista del FLNC a lo largo de los ochenta y noventa al tiempo en que busca su propia relación con el entorno, las imágenes y el oficio periodístico.

Íbamos a escribir en la mirada de, pero si algo hace precisamente el filme de Peretti es evitar la primera persona o el subjetivismo para imponer sobre el relato una suerte de narración externa, a través de una precisa voz en off masculina de sesgo novelesco (la película adapta el libro de Jérôme Ferrari) pero también con una coreografía de largos planos secuencia, que da cuenta, sin psicologismo alguno, del trayecto personal de esta fotógrafa y sus aspiraciones éticas y estéticas en el torbellino de la clandestinidad, en su relación con la familia y rodeada de amores y amigos que participan activamente en las acciones políticas violentas.

Tampoco aspira Peretti a suspense alguno desde el momento en que apenas pasados cinco minutos nuestra protagonista muere en un accidente de tráfico, detonante del relato retroactivo cuyo arco temporal recorre esas dos décadas y sus cambios entre secuencias autónomas que capturan sin forzamientos dramáticos los vaivenes del clima político, también la luz, los ambientes y la atmósfera (analógica) de la isla mediterránea, salpicadas también de noticiarios televisivos y material de archivo que nos recuerdan los acontecimientos de aquellos días.