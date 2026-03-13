Melody lanza 'Alarma', su nuevo single producido por Pablo Rouss

Melody ha estrenado 'Alarma', su nuevo single que marca su regreso a la escena musical española con una producción a cargo de Pablo Rouss, reconocido por su trabajo en 'Tacones Rojos' de Sebastián Yatra. La canción supone una apuesta por el pop con elementos electrónicos y guitarras, estilos característicos del productor que ha sido galardonado con dos Latin Grammy.

El tema, que llega acompañado de un videoclip oficial, representa una nueva etapa en la carrera de la artista nacida en Dos Hermanas. Pablo Rouss, quien ha colaborado con nombres como Belén Aguilera, Estopa o Lola Índigo, ha sido el encargado de la producción musical de este lanzamiento que fusiona varios géneros dentro del panorama pop actual.

Colaboración con un productor de reconocimiento internacional

Pablo Rouss aporta su experiencia como ganador de dos premios Latin Grammy a este proyecto. El productor, cuyo trabajo en 'Tacones Rojos' le valió el reconocimiento de la industria musical, ha trabajado con diversos artistas del pop español de primera línea, consolidándose como uno de los nombres más solicitados del género en el país.

Un videoclip que refuerza la propuesta artística

El lanzamiento de 'Alarma' incluye un videoclip oficial que complementa el universo visual del single. La pieza audiovisual busca reforzar la narrativa de esta etapa y mantiene la línea de fusión entre música, estética y espectáculo que ha caracterizado la trayectoria de Melody desde sus inicios en la industria musical española.

Continuidad en la escena musical nacional

Con 'Alarma', Melody continúa su presencia activa en el panorama musical español tras un periodo marcado por diversos proyectos artísticos. La canción se enmarca en una propuesta que combina el pop, la electrónica y las guitarras, elementos que definen el sonido característico del productor Pablo Rouss y que ahora se integran en el repertorio de la artista.