Morrissey llega a Sevilla tras cancelar un concierto en Valencia por el ruido de las Fallas

La cancelación a última hora del concierto de Morrissey en Valencia no ha pillado por sorpresa a sus seguidores. El artista inglés alegó en esta ocasión falta de sueño por el ruido habitual en la capital del Turia durante los días grandes de las Fallas. Pero lo cierto es que no es un hecho aislado: el Divo de Mánchester acumua un ratio de un tercio de cancelaciones y la duda de si finalmente estará dispuesto para actuar el próximo lunes 16 de marzo en Sevilla.

El exvocalista de The Smiths, de gira en España por primera vez en diez años, tiene previsto actuar este sábado en Zaragoza y el lunes en el Cartuja Center Arena, con capacidad para 3.400 personas. El espectáculo Un legado eterno, coproducido por Primavera Sound y SFMusic, repasará los trece álbumes de estudio del cantante, considerado una de las figuras más relevantes del pop británico.

Precios y entradas para el concierto de Morrissey en Sevilla

El concierto de Morrissey en Sevilla está programado para este lunes 16 de marzo a las 20:30 horas en el Cartuja Center.Las entradas se pueden adquirir a través de este enlace y, en el momento de redactar este artículo, están disponibles por los siguientes precios:

Pista: 88 euros

Palco: 132 euros

Club: 115,50 euros (agotadas)

Como líder de The Smiths, Morrissey marcó para siempre la historia de la música con tan solo cuatro discos, entre los que destacan temas como Hand In Glove, Charming Man, How Soon Is Now? y There Is A Light That Never Goes Out. Tras casi tres décadas de trayectoria como solista, el inglés ha consolidado un sonido y personalidad únicos a través de canciones como Suedehead, Everyday Is Like Sunday, Irish Blood, English Heart o First of the Gang to Die.

De su espantada en el Festival de Benicàssim a la de las Noches del Botánico

Morrissey ha roto multitud de compromisos profesionales alegando excusas tan heterogéneas como problemas de salud, agotamiento o razones de seguridad a lo largo de su carrera. Entre 1983 y 2026, el cantante ha cancelado el 24% de sus actuaciones. En los últimos años, este porcentaje se ha disparado hasta el 39% en 2024 o el 52% en 2025, cuando suspendió su recital en el marco de las Noches del Botánico en Madrid por una "sinusitis aguda". Sin embargo, los cambios en la productora de sus conciertos no han mudado las viejas costumbres del artista.

En lo que va de 2026, el cantante ya ha cancelado el 32% de sus espectáculos: cinco en Estados Unidos, uno en la República Dominicana y el del pasado jueves en Valencia. Lo hizo apenas unas horas antes de su actuación en el Palau de les Arts, a través de un comunicado en su web oficial: "Tras dos días de viaje (desde Milán) por carretera, Morrissey llegó al hotel en Valencia a última hora del miércoles. No pudo dormir ni descansar durante la noche debido al ruido del festival, las voces tecno a todo volumen y los anuncios por megafonía".

Es más, el equipo de Morrissey ha matizado que el concierto no se ha cancelado, sino que "las circunstancias lo hacen imposible". Concretamente, el artista describe su experiencia en un hotel de la Plaza Manises en que se alojaba como "un infierno indescriptible", del que no se recuperará fácilmente. Pero no es, ni mucho menos, la primera vez que Morrissey deja colgado al público español.

Su espantada más sonada, también en la Comunidad Valenciana, fue en el Festival de Benicàssim de 2004. En aquel momento el cantante gozaba de gran popularidad tras el lanzamiento de You are the Quarry tras una década de parón. El show estaba listo y la banda había hecho la prueba de sonido. Sin embargo, dos horas antes su mánager informó a la dirección del festival que Morrissey había sufrido un ataque de pánico cuando iba a subir al avión privado que debía traerlo desde Inglaterra. Cientos de fans agolpados en las primeras filas lloraban por haberse perdido el concierto de su ídolo. Ahora bien, el artista los resarció con un concierto en el FIB de 2006.