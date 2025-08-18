El buitre desahuciado

La ficha *'M. Nadie'. Drama, España, 2025, 93 min. Dirección: Miguel Ángel Calvo Buttini. Guion: M.A. Calvo Buttini, Alicia Rodríguez. Fotografía: Isabel Ruiz. Música: Alicia Morote. Intérpretes: Félix Gómez, Ainara Elejalde, Susana Córdoba, Myriam Mézières.

De buenas intenciones están las tumbas del cine social repletas. Tan voluntariosa como torpe y fallida casi hasta el ridículo, esta Mr. Nadie de Miguel Ángel Calvo (Miami Blue) aspira a ponerle cara, nombre e historia a uno de esos vagabundos que vemos por las grandes ciudades en la piel arrepentida de un agente financiero de fondos buitre que han dejado y dejan a familias humildes en las calles.

Todo eso lo iremos sabiendo a golpe de revelación. En su primer tercio, la película simula a duras penas el seguimiento y la estética documental acompañándolo en sus andares achacosos y su vida de clochard que sobrevive entre cartones en las aceras de Lavapiés buscando el mejor rincón para dormir mientras se zafa de curiosos o de almas solidarias para mantener su anonimato.

Mr. Nadie vira empero y sin remedio hacia la dramatización de su personaje y su relato, también hacia su pasado en unos flash-backs de principiante, siempre en busca del subrayado de esa redención que complete el via crucis y libere a nuestro protagonista, interpretado con todo lujo de tics y excesos por Félix Gómez, a su particular camino de regreso a la infancia de los buenos valores. Cualquier parecido con la realidad termina siendo aquí puro delirio.