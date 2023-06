Una visión africana de la Gran Guerra

La ficha *** 'Padre y soldado'. Drama bélico, Francia, 2023, 109 min. Dirección: Mathieu Vadepied. Guion: Olivier Demangel, Mathieu Vadepied. Música: Alexandre Desplat. Fotografía: Luis Armando Arteaga. Intérpretes: Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet, Bamar Kane, Aristide Tarnagda.

Las buenas ideas necesitan buenas maneras fílmicas a la hora de convertirse en una buena película y las buenas intenciones no bastan para absolverla si eso no se consigue. ¿Es una buena idea abordar el tema tan incómodo como poco tratado de la participación casi nunca voluntaria de soldados coloniales en el ejército francés en la Primera Guerra Mundial? Sí, sin lugar a dudas. ¿Es una buena idea inyectarle -y más en los momentos que se viven en Europa y Francia- el tema de los soldados coloniales que luchan para ser reconocidos como franceses de pleno derecho? Sí, sin lugar a dudas. ¿Se llevan a la pantalla estas buenas ideas con buenas maneras fílmicas? No. ¿Absuelven a la película las buenas intenciones de hacer justicia a aquellos soldados africanos arrastrados a una guerra que libran sus dominadores coloniales y las del padre senegalés que se enrola como voluntario para seguir hasta el frente a su hijo movilizado a la fuerza para devolverlo a su país incluso enfrentándose a él? No del todo.

Produce esta película Omar Sy, su intérprete, el actor que se consagró con el super taquillazo de Intocable, y la dirige Mathieu Vadepied, un veterano cámara que ha trabajado con Ozon, Audiard o Varga y fue el encargado de la dirección de fotografía de aquella película. Su trabajo plano agrava los problemas de un guión que no es capaz de desarrollar las buenas ideas que son el punto de partida de la película. Hasta su núcleo más dramáticamente interesante -cómo el colonialismo es capaz de lograr que el dominado quiera asimilarse a su dominador, lo que enfrentará a padre e hijo- pierde fuerza.

Quedan como valores las buenas interpretaciones de Omar Sy y Alassane Diong como padre e hijo, la divulgación de un hecho sabido pero muy poco representado por el cine y ese núcleo dramático e interesante no del todo aprovechado del enfrentamiento entre asimilados y no asimilados por el poder colonial.