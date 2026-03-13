'Tierna, definitivamente inacabada': cuatro artistas exploran el proceso creativo y la obra incompleta en Espacio Derivado

María Amador, Julio Sánchez, Bruno Delgado y Regina Rivas presentan por primera vez en la galería Espacio Derivado, entre el 26 de febrero y el 30 de abril de 2026, la exposición colectiva 'Tierna, definitivamente inacabada'. El proyecto reúne una serie de piezas vinculadas a dos ideas principales: la hermandad entre los artistas y la consideración de la obra como un proceso todavía abierto, aunque se encuentre en una fase avanzada de su construcción. De este modo, la muestra reúne objetos y dispositivos producidos de manera artesanal que, aunque remiten en su origen a formas cercanas al objeto decorativo o al objet trouvé, se desplazan hacia el terreno de la escultura o la instalación. En paralelo, algunos trabajos incorporan imágenes y proyecciones que no pueden entenderse al margen de los mecanismos técnicos que las generan, como los aparatos de proyección, el movimiento de los celuloides o los efectos de la luz y el sonido producidos por los propios dispositivos.

El proyecto expositivo ha sido concebido por José Joaquín Parra Bañón para el espacio de la galería y organiza las obras como una secuencia de piezas experimentales más que como un conjunto arbitrario. A partir de esa disposición, la exposición plantea una reflexión sobre la tensión entre lo que las disciplinas artísticas consideran una obra concluida —la obra madura y cerrada— y lo inconcluso entendido como fase germinal y abierta del proceso creativo.

Las piezas establecen correspondencias formales entre sí y proponen, a partir de esas relaciones, una reflexión sobre el proceso creativo como un territorio de indeterminación. También plantean preguntas sobre qué puede ser considerado material artístico en la actualidad. La exposición dialoga con referencias históricas y literarias. Entre ellas se encuentra el gesto de Marcel Duchamp cuando en 1923 declaró su obra 'La novia desnudada por sus solteros' como “definitivamente inacabada”, al entender que toda obra significativa permanece abierta y representa solo un momento dentro de un proceso mayor.

Reconstrucción de Richard Hamilton 1965-1966 y panel inferior rehecho en 1985, de la obra de Marcel Duchamp, 'La novia desnudada por sus solteros o El gran cristal (1915-1923)' / Philadelphia Museum of Art (Philadelphia), EE.UU.

La ternura como reflexión y herramienta artística

El título del proyecto incorpora la idea de “ternura”, inspirada en reflexiones literarias como las de Fernando Pessoa o María Negroni, para subrayar la condición flexible y abierta de las obras. En ese sentido, lo “tierno” se entiende como aquello que aún puede transformarse y que se resiste a quedar fijado de forma definitiva. Cada una de las piezas de la exposición —ya sea una caja, un artefacto, un álbum o una película— mantiene deliberadamente algún elemento incompleto o desplazado: un mecanismo que falta, un gesto que sobra o un ajuste mínimo que aún podría modificarse. Esa estrategia refuerza la idea central del proyecto: mostrar la obra artística como un estado provisional dentro de un proceso creativo que permanece activo.