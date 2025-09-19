El último artículo de Rivero Taravillo

EN los próximos días muchos vamos a escribir sobre Antonio Rivero Taravillo. No en vano, era una de las figuras más presentes e importantes del panorama cultural sevillano actual, un hombre que tocó los más variados palos de las letras (y a veces de las armas) y siempre con solvencia: la poesía, la novela, el ensayo, la biografía, la gestión cultural, el aforismo, el periodismo... Antonio era un estajanovista y un profesional en un mundillo donde abundan los vagos y los diletantes. También recordaremos con buen humor sus largas veladas irlandesas en las cervecerías de Sevilla con León Lasa; su pasión gaélica; sus brindis en la tertulia del Barbo Azul; su afición a John Ford; su aparentemente contradictoria pasión por figuras como Luis Cernuda o José Antonio Primo de Rivera. Mostraremos nuestras prisas por tener en las manos esa esperada biografía de Álvaro Cunqueiro que en estos mismos momentos se está terminando de cocer en la imprenta de Renacimiento, o por escuchar el próximo pregón de inauguración de la Feria del Libro Antiguo, que ha llegado a dejar escrito y que leerá Rafael Jurado, este jueves en el Mercantil...

Pero yo quiero aprovechar estas urgentes y desoladas líneas para recordar el último artículo publicado por Antonio Rivero Taravillo en este periódico el pasado domingo. Desconozco si era consciente de que aquel era un texto final, pero hay algo que me indica que sí. El artículo era una firme y serena defensa del derecho a la vida del nasciturus. Es decir, hablando en plata, un alegato antiabortista. Y lo hacía al más puro estilo Rivero Taravillo, sin adjudicarse la verdad absoluta, comprendiendo las razones y argumentos de los demás, respetando las variadas opciones. En definitiva, con esa discreción y esa media voz que siempre le caracterizó. Nunca una palabra más alta que la otra.

En el fondo y en la superficie el artículo quería ser ante todo un grito de defensa y afirmación de la vida justo en el momento en que esa misma vida se le escapaba a borbotones. Porque Antonio, sobre todo, amaba la vida que encontraba en las cosas más diversas (los libros, la cerveza negra, el whisky irlandés, México, la tertulia)... Esa vida a la que estaba agradecido y que defendió con las pocas fuerzas que ya le quedaban, como un auténtico mosquetero. Descansa en paz, amigo.