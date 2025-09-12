Otro 11-S histórico

Fue un día este 11 de septiembre de 2025 pródigo en titulares de prensa y en aperturas de telediarios. Los drones rusos invadiendo el espacio aéreo polaco fue como un macabro anuncio de lo peor. Parece que Putin anda en el empeño de emular al nefando Hitler en ese afán imperialista que hizo estallar la Segunda Gran Guerra. Esperemos que no prosperen tan siniestros objetivos, pero el susto bien que nos lo lleva metiendo en el cuerpo desde que se hizo con Crimea por el procedimiento del tirón. Y tras las escaramuzas soviéticas, perdón rusas, la nota cómica de lo sucedido en el Congreso a rebufo de ese proyecto de ley que la inefable gallega Yolanda Díaz presentó y que tampoco pudo sacar adelante. Y la comicidad del lance estriba en cómo durante las votaciones el Banco Azul estaba desierto con el fin de paliar los efectos de una nueva votación perdida con la guinda cómica del jefe yendo en esos momentos con su esposa a la Gran Vía para ver el estreno de la última película de Amenábar. Qué paisanaje.