Ante un 18-A prometedor

Aunque una más que otra han sido dos semifinales para el recuerdo con el plus de que han pasado los que no partían de favoritos. Barça y Athletic son los grandes acaparadores de Copas tras haber superado los azulgrana a los leones no hace mucho, pero ambos se han quedado fuera de cobertura y de forma muy digna, quedando para el recuerdo aquel gol anulado a Cubarsí a petición de un VAR escudriñador.

Lógicamente ha tenido mayor altura el emparejamiento entre azulgranas y colchoneros. La primera toma fue un derroche descomunal del Atlético para que en la segunda optase por el papel de equipo menor. De esa manera supo rentabilizar el póquer de goles en Madrid, mientras que el Barça dio una lección de carácter y de fútbol sin reflejo en el electrónico. Se quedó a un solo gol de la prórroga, lo que hubiera sido la guinda a una eliminatoria descomunal.

Paralelamente, el derbi vasco tuvo también un justo vencedor, dejando fuera al otrora rey de Copas. La llegada de Pellegrino Matarazzo ha cambiado a los txuri urdin, mientras que los leones andan en tres cilindros con un Williams fuera de concurso y el otro muy lejos de alcanzar el nivel que tenía.

Atlético-Real Sociedad el sábado de preferia en la Cartuja, justo cuando esté finalizando el mano a mano entre Escribano y Borja con la corrida de Victorino. ¿Se cabrá ese día en Sevilla? Apretaditos sí que vamos a estar, pero el día promete, vaya si promete.